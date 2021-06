Tanara trantita la pamant de un barbat care circula cu trotineta electrica pe trotuar. Femeia a ajuns la spital cu rani FOTO

O tanara a fost lovita pe trotuar de un barbat care circula cu trotineta electrica. Fata era in dreptul semaforului de la una dintre iesirile din parcul Tineretului, din Capitala, cand a avut loc incidentul.

Intr-o postare de pe un grup de Facebook, un martor spune ca tanara a fost doborata la pamant.

"Aveti MARE grija la iesirile din Parcul Tineretului‼️

Spulberata pe trotuarul extrem de lat, in dreptul semaforului de pe Tineretului, de un tanar cu o trotineta electrica performanta, ce avea X km/h (multi in orice caz).

Daca era un copil de 5-10 ani, ma intreb cum scapa❓

Later edit: ea era pieton, bicicleta din imgine e a mea. Eu eram inca in interiorul parcului si am privit cum a spulberat-o in fata mea, la 1 m de mine.

S-a deschis dosar penal pentru ca se considera accident rutier cu vatamari corporale", spune martorul pe grupul de Facebook Actiunea Comunitara Tineretului.

La locul accidentului a venit un echipaj de Politie si o ambulanta SMURD, dupa ce mama fetei a sunat la 112. Barbatul cu trotineta ar fi disparut de la fata locului, insa a fost prins imediat de politie. Fata avea numeroase contuzii, astfel ca a fost transportata la spital.