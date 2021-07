Tanara de 22 de ani agresata sexual in scara unui bloc din Bucuresti. Femeia a fost atacata in mijlocul zilei

Fata se afla in scara in care locuieste FOTO Pixabay

Un individ de 26 de ani a fost retinut pentru ca ar fi agresat sexual o tanara de 22 de ani in scara unui bloc din Sectorul 3 din Bucureti.

"Cercetarile au fost declansate la data de 26 iunie, cand politisti ai Sectiei 23 au fost sesizati de catre o tanara de 22 de ani cu privire la faptul ca, in jurul orei 16.00, in timp ce se afla in scara blocului de domiciliu, din spatele ei a venit un barbat necunoscut care a inceput s-o atinga fara consimtamantul ei in zonele intime, iar in momentul in care a tipat, acesta a iesit din scara blocului, fugind intr-o directie necunoscuta", informeaza un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

In urma activitatilor desfasurate, a fost identificat un tanar de 26 de ani, cunoscut cu preocupari de natura infractionala, banuit de comiterea faptei.

"In cursul zilei de 30 iunie, banuitul a fost depistat si condus la audieri. In urma audierilor si a probatoriului administrat, in sarcina tanarului a fost retinuta savarsirea faptei reclamate", arata sursa citata.

Cercetarile sunt continuate de catre Sectia 23 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, cu cel in cauza in stare de retinere.