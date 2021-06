Una dintre surorile disparute in Dunare a fost gasita la doar 400 de metri de locul in care a intrat in apa

Una dintre surorile disparute in Dunare la inceputul acestei saptamani a fost gasita, joi dimineata, la aproximativ 400 de metri de locul in care a intrat in apa. Autoritatile continua cautarile celeilalte fete.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Tulcea, joi dimineata, mai multi marinari au observat trupul neinsufletit al uneia dintre cele doua fete, cea de 12 ani, in timp ce plutea la o distanta de aproximativ 400 de metri in aval de la locul in care ar fi intrat in apa si la aproximativ 50 de metri distanta de mal.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tulcea a anuntat ca in prezent continua cautarile pentru cealalta fata disparuta. La operatiune participa sapte subofiteri, dintre care doi scafandri, cu o autospeciala de transport scafandri, o ambarcatiune de cautare salvare (SAR), o barca pneumatica si o ambulanta SMURD, toate din cadrul ISU Tulcea, iar ISU Constanta este prezent la operatiune cu doi scafandri.

Cele doua surori au disparut, luni dupa-amiaza- dupa ce una dintre fete a alunecat in Dunare, in zona portului Isaccea, iar cealalta a intrat dupa ea sa o salveze.