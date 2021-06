Culmea tupeului: Un barbat din Suceava s-a dus la Politie sa ceara dovada pentru un accident, desi el nu avea permis

Caz neobisnuit pentru politistii din Paltinoasa, judetul Suceava, pe 16 iunie, cand un barbat s-a prezentat la sectie si a sesizat ca in dimineata aceleiasi zile, in jurul orei 5.00, a fost implicat intr-o tamponare pe raza satului Capu Codrului, in timp ce conducea un autoturism.



Tanarul a cerut eliberarea unei autorizatii de reparatie, iar politistii i-au solicitat, la randul lor, documentele.

Baza de date a indicat ca barbatul din Corlata nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Tanarul a aflat abia atunci ca avea nevoie de permis pentru a conduce chiar si pe un drum dintr-un sat, scrie monitorulsv.ro.

Politistii de la Postul comunal Paltinoasa au intocmit dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.