Subiectele la Romana de la Bacalaureat 2021. La profilul real, candidatii au avut de analizat un text despre viata lui I.L. Caragiale

Peste 133.000 de elevi participa luni, 28 iunie, la proba de Limba si Literatura Romana in cadrul examenului de Evaluare Nationala 2021. De aceasta data subiectul nu este unic, ci difera in functie de profilul urmat in liceu.

Examenul la Limba si Literatura Romana a inceput la ora 09.00.

Primii elevi au iesit din examen, iar profesorii au dezvaluit variantele de subiecte la Limba Romana pe care le-au primit elevii.

Subiecte profil real

La subiectul I, elevii de la profilul real, au primit un text de Serban Cioculescu - "Viata lui I. L. Caragiale".

Pe baza textului, acestia au avut de rezolvat mai multe cerinte, cum ar fi sa explice sensul unor cuvinte, sa identifice calitati ale personajului, dar si sa prezinte o trasatura morala a lui I. L. Caragiale, dupa cum reiese din text.

La subiectul al II-lea candidatii au avut de comentat un text de Ion Vinea - "Drum".

La subiectul al III-lea, elevii au avut de scris un esecu despre particularitatile unei nuvele studiate.

Subiecte profil uman

La primul subiect, elevii au primit un fragment dintr-un text scris de Elena Vacarescu, "Ani de copilarie", in volumul "Memorii".

Acestia au avut de rezolvat cinci cerinte pe baza acestuia, cum ar fi sa indice sensul unui cuvant, sa identifice o stare traita de autoare, sau sa prezinte o trasatura a autoarei la varsta copilariei.

Mai apoi, au avut de conceput un text prin care sa argumenteze daca pasiunea pentru munca depusa este sau nu o conditie a succesului.

La subiectul al II-lea au avut de comentat o poezie de Ion Vinea, "Orizonturi".

La subiectul al III-lea au avut de prezentat particularitatile unui personaj dintr-o nuvela studiata.