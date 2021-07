Studenții nevaccinați au dat în judecată Universitatea de Medicină din Cluj. De unde a pornit conflictul

Mai mulți studenți ai Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca au dat universitatea în judecată pentru că nu au fost lăsați să participe la ceremonia de absolvire organizată pe BT Arena.

Potrivit stiridecluj.ro, prof. dr. Simona Rednic, președintele Societății Române de Pneumologie, a declarat că universitatea a fost dată în judecată de câțiva absolvenți de la Facultatea de Medicină Dentară, pentru că nu au fost lăsați să intre nevaccinați la ceremonia de absolvire din acest an.

Sursa citată mai arată că UMF Cluj a permis accesul la ceremonia din iulie, de la BT Arena, numai persoanelor vaccinate (absolvenți si aparținători).

Simona Rednic a spus că peste 90% dintre studenți sunt vaccinați, cazul celor care au dat în judecată Universitatea fiind izolat.





Caz similar la Iași





Curtea de Apel Iasi a respins definitiv miercuri, 16 iunie, contestatia studentilor cu privire la decizia Universitatii de Medicina si Farmacie de a permite participarea la examene doar pe baza de vaccin sau test PCR negativ.

UMF Iasi a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca instanta a respins definitiv sesizarea Asociatiei Liga Studentilor din Universitatea Al. I. Cuza si a cinci studente ale Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi.

Acestea au actionat in instanta Universitatea pentru suspendarea Deciziei nr. 516/12.05.2021.

Documentul prevede ca "pentru a putea participa la sesiunea de examene din perioada 29.05.2021 -19.06.2021, sesiunea ordinara nr.2, studentii vor prezenta, inainte de fiecare examen, unul dintre urmatoarele documente:

Certificatul de vaccinare anti-Covid, inclusiv cu prima doza; Test RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore;

Rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

Adeverinta din care sa rezulte ca se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi, ulterioara confirmarii infectarii cu SARS - CoV -2".

"Decizia a fost emisa pe considerente legate de necesitatea prevenirii raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2, a protejarii studentilor, pacientilor, cadrelor didactice si personalului medical din unitatile sanitare, in contextul prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei si in acord cu Legea Educatiei nr.1/2011, actualizata, respectiv art. 123, alin.1 si 2 (privind autonomia universitara), Carta Universitatii de Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi si Directiva Comisiei Europene 2005/36/CE, respectiv art. 21 si 24. De asemenea, conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi a luat decizia de a efectua in mod gratuit testarea antigen rapid exudat naso-faringian, pentru studentii si angajatii proprii (Decizia nr. 528/18.05.2021)", a transmis UMF Iasi.