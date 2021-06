Printr-un proces deschis la Curtea de Apel Alba Iulia, Sergiu Raul Florea, condamnat pentru crima de la Medicina din Timisoara, care a avut loc in urma cu 11 ani, a dat in judecata Administratia Nationala a Penitenciarelor, cerand sa fie mutat de la Penitenciarul Deva, la Penitenciarul Bistrita, pentru a fi mai aproape de sotie.

Potrivit adevarul.ro, in cererea de chemare in judecata, detinutul a aratat ca legea prevede ca la stabilirea penitenciarului in care persoana condamnata executa pedeapsa privativa de libertate si a regimului de executare a pedepselor trebuie sa se aiba in vedere ca detinutul sa fie cat mai aproape de localitatea de domiciliu si de familie.

Astfel, mai arata sursa citata, Sergiu Florea a aratat ca sotia sa locuieste de peste un an si jumatate in Bistrita, unde locuieste fara chirie, are rude si lucreaza. Detinutul a mai aratat ca el si sotia sa au o relatie de opt ani, sunt casatoriti de cinci ani, dar "cheltuielile si timpul necesare unui drum pana la Penitenciarul Deva din Bistrita sunt enorme, iar un cuplu casatorit nu poate functiona astfel".

Fostul student de la Medicina a admis ca legea prevede ca detinutul trebuie sa fie transferat in penitenciarul cel mai apropiat de domiciliul sau, in speta judetul Hunedoara, "insa situatia s-a schimbat pe parcursul a peste 11 ani de detentie, sotia i-a devenit familie, iar conform art. 11 alin. 5 din aceeasi lege, detinutul trebuie sa fie aproape de familie pentru a se putea reintegra in societate".

Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins lui Florea cererea aratand ca "solicitarea reclamantului de interpretare a notiunii de domiciliu in sensul locatiei unde sotia sa avea viza de flotant nu poate fi primita". Sentinta poate fi atacata cu recurs.