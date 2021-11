Legile paralele ale comunităților de romi. Cum judecă staborul crimele supușilor și ce pățesc femeile infidele

”Codul Penal” al țiganilor este mai vechi decât cel al statului. Și dacă cel din urmă suferă frecvent modificări, legile după care se ghidează romii sunt aceleași de sute de ani: ”cine greșește plătește” cu bani mulți și rușine mare în comunitate.

Țiganii spun că legile lor nu le încalcă pe cele oficiale ci soluționează mai repede conflicte. ”Judecătorii” ar trebui să fie aleși dintre cei mai drepți și înțelepți oameni din comunitate.

Cum se împarte dreptatea în stabor

Legile după care funcţioneză staborul sunt nescrise, transmise din generaţie în generaţie. Uneori, problemele în comunitate sunt atât de grave încât părțile nu pot rezoolva conflictul, iar despre apelul la autoritățile statului nici nu intră în discuție. Încep amenințările și bătăile, iar siguranța celorlalți este pusă în pericol. Pentru a nu se face vărsare de sânge, se cheamă staborul sau ”Krisinitori”.

Din stabor fac parte cel puţin cinci judecători şi dacă unul dintre ei nu este de acord cu sentinţa dată de ceilalţi, trebuie să se supună majorităţii.

Procesul se desfăşoară în mod verbal şi nimic nu se scrie. Toate părţile implicate într-un conflict sunt audiate separat. Cutumele străvechi sunt valabile şi acum şi îşi dovedesc în continuare eficienţa. Judecătorii nu percep nicio taxă, acest lucru nefiind acceptat.

Cele mai multe cazuri la care chemaţi romii krisinitori pornesc de la bani şi de la problemele ivite ca urmare a unor iubiri interzise.

Pedepsele stabilite de stabor sunt de ordin pecuniar. Jurisdicţia judecătorilor romi este limitată. Aceştia nu pot să judece cazuri de încălcări grave ale legii penale, iar, în cazul în care părţile nu se înţeleg nici după hotărârea luată de stabor pot să meargă în instanţa de judecată. Astfel, romii krisinitori sunt un fel de mediatori, această formă de judecată fiind mult mai avansată şi cu o tradiţie îndelungată în comunităţile de romi, scrie Adevărul.ro.

Ţiganii care nu sunt de acord cu o sentinţă dată de stabor pot face recurs, iar dacă alţi judecători dau o sentinţă diferită, cei din primul stabor sunt obligaţi să plătească daunele.

Cei care omoară în interiorul comunității plătesc daune familiei victimei. Iar după ce își ispășesc pedeapsa dată de instanțele oficiale ale statului, staborul decide dacă va fi reintegrat sau nu în comunitate.

Cum se aranjează căsătoriile în comunitatea romă

În tradiţia ţiganilor, fetele se logodesc de la vârste fragede. Nu este vorba de iubire, ci de un aranjament care se face între familia fetei şi cea a băiatului, care urmează să se căsătorească peste câţiva ani. Părinţii tinerei oferă o zestre care constă de obicei în galbeni, familiei băiatului, care se va ocupa de organizarea nunţii. Cei doi stau despărţiţi, fiecare în familia lui, până când ajung la vârsta legală pentru a se căsători, însă în acest timp se mai întâmplă ca fata să se îndrăgostească de altcineva, iar familia tânărului nu acceptă această ruşine, iar înţelegerea pică.

Într-un interviu acordat Adevărul, Dorin Cioabă a explicat că romii sunt cunoscuţi, în primul rând, pentru faptul că îşi căsătoresc copiii foarte devreme, de la vârsta adolescenţei sau chiar mai repede.

”Cu obiceiul legat de căsătoriile timpurii noi am venit din India, nu e al nostru, în India se consideră că, după 11 ani, fata deja este femeie. În plus, altfel nu pot avea loc căsătoriile aranjate, dacă nu sunt încheiate la vârstă mică, pentru că, mai târziu, tinerii vor avea personalitatea lor, pot spune „De ce trebuie să o iau pe asta?." La 12-13 ani, fata este scoasă la joc, vin peţitori. Deoarece căsătoriile nu sunt permise decât între membrii comunităţii, nu aveau decât să le aranjeze: de când au copiii 2-3 ani, se fac mese la care se stabileşte căsătoria şi, de regulă, aranjamentele rezistă”, a explicat, regele internaţional al romilor. Căsătoria are loc, de regulă, atunci când mirii au 13 - 14 ani.

Cioabă a precizat că pasul se face atât de devreme şi pentru ca mamele să fie liniştite că fetele lor se vor căsători virgine. Până la căsătorie, fetele erau atent supravegheate, nu aveau voie să meargă nicăieri, „ca să nu fie batjocorite”. „Au fost şi cazuri în care au spus: Las fata până la 16-17 ani şi nu au mai putut să o mai mărite”.

De altfel, la nunțile de țigani, darul se dă doar după ce s-a constatat că mireasa a fost virgină. Adică se face ”proba cearceafului” până atunci nu pleacă nimeni dintre invitaţi şi nici nu se oferă nimic dacă nu este aşa. Se dau bani, aur cu precădere, fuste sau obiecte necesare în casă.

Ce pățesc țigăncile care își înșeală soții

Tigancile care isi înșeală o dată bărbații, a doua oara nu mai au curajul să o facă. Și nu pentru ca acestea se cumințesc ca din senin, ci pentru că legea țigănească pentru adulter este, de cele mai multe ori, foarte dură. Nu puține au fost cazurile când la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor au ajuns femei de etnie romă cu nasul sau urechile tăiate, scrie Ziarul de Iași.

Altora li se zdrobesc degetele până recunosc adulterul. De asemenea, în unele cazuri, chinurile ajung la forme și mai grave, fiind puse să meargă pe cărbuni încinși.

Cea mai ușoară pedeapsă pentru adulter este tăiatul părului. Cosițele țigăncii necredincioase sunt tăiate foarte scurt, cu foarfeca. Pentru țigănci pierderea podoabei capilare este cea mai mare tragedie.

Bărbații însă nu pățesc nimic dacă își înșeală nevestele. La ţigani există o zicală: dacă bărbatului îi cade pălăria, se apleacă, o ridică şi pleacă mai departe. La femei, dacă îi cade basmaua, trebuie să o scuture de câteva ori şi nu este la fel de uşor.

Alte obiceiuri neobișnuite la țigani

Iată câteva dintre obiceiurile mai neobișnuite, cuprinse într-un raport despre tradiţiile romilor realizat de Organizaţia Salvaţi Copiii și citat de Adevărul.

- Nimeni nu are voie să se atingă de vasul în care se spală pe faţă capul familiei. În familiile de ursari, de exemplu, cea mai importantă persoană este tatăl, considerat ca aducătorul de noroc pentru toată familia. Vasul în care se spală acesta pe faţă şi pe cap nu poate fi folosit de niciun membru al familiei;

- Lăutarii nu-şi împrumutau instrumentele, pentru că se credea că-şi pierd norocul dacă o fac;

- Fetele erau învăţate de către mamele lor să spele haine, să gătească şi să aibă grijă de casă încă de la 6-7 ani, asta pentru că pe la 13-14 ani acestea deja se măritau;

- Tinerele însărcinate trebuia să-şi acopere burta cu braţele le vederea socrului;

- Femeia măritată trebuie să poarte batic pe cap, acesta fiind un semn de respect pe care femeia îl aduce bărbatului său;

- Înainte de nuntă, fetelor le este testată virginitatea. Acest lucru se întâmplă cu o săptămână sau două înainte de nuntă, în casa naşului;

- Cordonul ombilical al noului născut se tăia, acum 50 de ani sau un secol, de către moaşă cu un cuţitaş făcut dintr-un bănuţ de argint;

- Romii sărbătoresc Rusaliile preţ de 9 zile, timp în care nu se spală pe faţă şi poartă aceleaşi haine;

- La gabori, la naşterea copilului, în trecut se făcea un foc în faţa cortului sau a casei, pentru a-l feri pe cel mic de „zânele rele”. Acest foc era întreţinut până când copilul era botezat, adică preţ de câteva săptămâni bune;

- În unele locuri, în ziua nunţii, miresei i se despleteşte părul, care este spălat de douăsprezece tinere necăsătorite, după care este uns cu ulei de trandafir, frunză de nuc, lăcrămioară şi coajă de castană;



Cum se formează un stabor țigănesc

Judecătorul de stabor este o persoană cu rol de decizie într-un stabor — instanță neoficială organizată de comunitățile de romi din România, conform wikipedia. Mai sunt numiți și ”stabor” sau ”Kris” sau ”Krisinitori”. Staborul are rol de decizie în cazuri civile dar și penale. În funcție de gravitatea cazului, trebuie să participe între unul și trei judecători de stabor.

Viitorul judecător trebuie să fie ”Rrom pakivalo, barvalo ai godiaver”, adică ”Țigan cinstit, de incredere, bogat, deștept și înstărit”. Bogat trebuie să fie pentru a nu avea nici un motiv să se lase cumpărat de vreuna dintre părțile implicate în procese.

În anul 2007, judecătorii de stabor au înființat Liga Krisinitorilor ”Romanipen”. În ianuarie 2008, a fost înființat Comitetul European al Romilor Krisinitori, un fel de instanță superioară a staboarelor.

Teoretic, tinerii romi care aspiră la funcția de judecător nu sunt obligați să presteze vreun jurământ. Dar dacă-l depun, câștigă mai ușor încrederea comunității.

În acest caz, jurămăntul se face cu mâna pe cruce și invocând sănătatea și viața copiilor săi. În cazul în care în comunitate există vreun bolnav de epilepsie, aspirantul la postul de judecător aduce în jurământ și propria-i persoană, blestemându-se: ”să pățesc și eu la fel cum a pățit acel om”. Este un jurământ grav, depus într-o ”regie” dramatică și un decor care, pentru țigani, are o semnificație și o importanță deosebită.

Jurămăntul se face cu crucea într-o mână și cu o halcă de carne crudă, de porc, în cealaltă. În semn de umilință juratul trebuie să aibă picioarele vârâte într-un lighean cu apă. În plus, tânărul aspirant la funcția de Kristinitor mai trebuie, obligatoriu, să fie curat. Adică să nu fi avut probleme cu justiția oficială, pentru că el trebuie să fie un exemplu pentru comunitate.

În general se jură pe carne de porc și un ban pus deasupra sau pe o țigară ruptă în două și pusă cruce. Aceste obiecte sunt considerate diabolice, un lucru păcătos. Jurământul se rostește: ”Așa cum se topește untura din carne, așa să se topească zilele mele dacă...”.

”Anchetator” țigan, anchetat de poliție

Se pare însă că ce este ”drept” în justiția romă, nu este acceptat în cea oficială. În 2020, un reprezentant al Staborului Țigănesc, Viorel Gongoi, fiul celei care s-a autoproclamat ghicitoarea Mama Omida și unchiul interlopului Florin Mototolea, cunoscut drept Emi Pian, ucis din cauza unei partide de barbut, a fost anchetat de Poliția Capitalei. Reprezentantul romilor a lansat, chiar la priveghiul celui ucis, un mesaj către ministrul de Interne de atunci, Marcel Vela, prin care îi spunea că polițiștii săi sunt corupți.

În cuprinsul actului de sesizare din oficiu reiese că în data de 24.08.2020, în spațiul virtual a fost lansată o sesiune video "în timp real", pe durata căreia, un bărbat utilizează în mod frecvent expresii și opinii ce se pot constitui ca acte de incitare la discriminare la adresa unor categorii sociale și profesionale, la adresa statutului și instituțiilor sale, dar și a poporului român.

Iar nu mai departe de zilele trecute, pe 9 noiembrie 2021, poliția și procurorii DIICOT l-au săltat pe Gongoi, iar judecătorii l-au băgat în arest după ce s-a descoperit că acesta și gruparea sa cereau taxe de protecție unor dezvoltatori imobiliari.