Noile descinderi facute de Directia Generala Anticoruptie la Serviciul de Permise si Inmatriculari din Timisoara au adus in prim-plan un fenomen vechi ce pare ca nu poate fi starpit asa usor.

Specialistii spun ca inca este coruptie in structurile MAI si in serviciile publice, in general, pentru ca rezistenta la ispita banilor este mare, iar functionarii publici nu mai au teama de pedepse.

Mai mult, se pare ca DNA nu ar mai fi sperietoarea politiei la fel cum era in urma cu aproape 10 ani, iar ca urmare, agentii care iau spaga nu se mai tem de nimic. De altfel, desi au fost facute perchezitii, in ultima vreme, in serviciile comunitare de permise si inmatriculari, iar sefi de structuri au cazut dupa ce au fost descoperiti ca faceau averi din mita, se pare ca acest fenomen continua.

Rezistenta la ispita este mica intr-o tara in criza

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu spune despre fenomenul coruptiei in randul politiei ca aceasta se intinde dupa principiul cosului cu mere. "Daca un mar este stricat, le strica si pe celelalte. Daca nu se dau dupa ceilalti, politistii seriosi sunt sicanati, li se pun bete in roate si asa mai departe.

In plus, rezistenta la ispita este foarte mica intr-o tara in care este criza, sunt lipsuri si asa mai departe.

Daca ar fi avut un salariu mare, nu cred ca ar fi pus mana pe asa ceva. Tine de psihologie aici. Sunt la inceput de cariera, nu au casa, masina, etc. Si sunt manjiti. Si chiar daca ii mutam pe toti de acolo si ii trimitem la politia rurala, de exemplu, vor veni altii care tot asa vor fi manjiti.

Vinovati sunt ei, in primul rand, insa la fel de vinovati sunt si cei care dau spaga.

Mentalitatea aceasta este peste tot pentru ca cei care termina scolile de ofiteri, de subofiteri, sunt detasati in diverse locuri din tara".

Specialistul a explicat cum sunt vanati spagarii din MAI: "Se uita sa vada ce masini au, ce ceasuri poarta, ce haine imbraca".

"Avem spaga in ADN. "Doi si-un sfert" ne proteja pe noi de noi"

Colonelul (r) mai spune ca inainte se faceau verificari pentru a nu se ajunge la situatiile grave de coruptie.

"Doi si-un sfert facea treaba foarte buna inainte. Ne pazeau pe noi de noi si pe noi de ceilalti, de mafioti. Frica pazeste bostanaria. Daca stiai ca periodic este controlat, verificat, testat la detectorul de minciuni, stai cuminte in banca ta", a aratat criminalistul.

"Vorbeam despre mentalitati. Nu stiu daca se va schimba vreodata chestia asta cu spaga. Noi avem in ADN chestia asta, in grupa sanguina. Suntem o tara foarte corupta", a mai explicat Liviu Chesnoiu.





Cristian Hrituc, expert in politici publice: "DNA nu mai este sperietoarea politiei"

"Constatam ca, in ultimii ani, Directia Nationala Anticoruptie nu a mai fost sperietoarea care ancheta si aresta tot ce misca. Astfel, relaxarea activitatii DNA a readus vechile obiceiuri. Nu mai este frica de consecintele legale. Este clar ca ei se simt acolo inatacabili. Politistii au acum salarii bune, nu mai sunt la nivelul de acum 10 ani.

Dar faptul ca un politist incalca legea, inseamna ca nu are frica de nimic, se simte invincibil.

In anii 2008-2011, cand a fost destructurata reteaua de la Pitesti, au fost actiunile in vami, au fost descinderi mari si au fost arestati politisti de frontiera, vamesi. Parca dupa aceea s-a simtit o frica in sistem si parca mu au mai fost descinderi asa de mari.

Daca luam declaratiile fostului presedinte Traian Basescu, la bilantul MAI din 2011, atunci, presedintele, seful CSAT-ului, nu conteaza numele, spune ca in multe judete politia este mana in mana cu infractorii.

Era un semnal puternic, insa observam ca si acum, dupa 10 ani, nu s-a intamplat nimic la nivel judetean. Vorbesc de sefi care isi fac treaba prost sau sunt mana in mana cu infractorii", a explicat Hrituc pentru Ziare.com.





Traian Basescu, la bilantul MAI din 2011

"MAI este cea mai mare structura de securitate nationala care tine de CSAT si pe care Romania o are in timp de pace. Si totusi Ministerul nu este inca la nivelul la care ar trebui sa fie, un nivel specific unui stat european.

Oriunde pui degetul, apar elemente de coruptie. Fie ca vorbim de ce am vazut cu totii la Pitesti, anul trecut, cu permisele auto, fie ca vorbim de ce-am vazut zilele acestea prin frontiere, fie ca vorbim de intelegeri cu grupuri de crima organizata la nivel local si toleranta fata de acestea, sunt tot realitati ale MAI.

De aceea cred ca unul dintre elementele fundamentale in procesul de restructurare a MAI nu este schema clasica. Adica invartim niste casute si lasam oamenii la fel.

Toate procesele de restructurare petrecute in acest minister, de foarte multi ani incoace, s-au limitat la aceasta pacaleala servita oamenilor politici si publicului. Ne-am restructurat, ne-am organizat si ne-am facut mai buni. Nu este adevarat si nu mai putem spune ca restructuram si eficientizam Ministerul Administratiei si Internelor doar invartind casute in organigrama. Nici la nivel central, nici la nivel teritorial.

Cel putin eu, cu certitudine, nu voi putea fi pacalit cu aceasta noua reformare a MAI", spunea Traian Basescu, in urma cu 10 ani, la bilantul de activitate al MAI.

Astfel s-a ajuns ca noul job preferat de romani sa fie la serviciul de permise si inmatriculari, cum inainte de Revolutie era cel de vames.

De ce este politia un sistem corupt? Au pensionat tot ce e mai bun din politie

"Nu exista spaga acolo unde nu este cerere si oferta. Exista si "piata". Romanii vor sa dea spaga pentru a-si lua carnetul", a mai spus Cristian Hrituc.

Expertul in politici publice a mai spus ca "se vede o deprofesionalizare a politiei, de sus pana jos. Acum doua zile am vazut incidentul de la Buzau cand doi politisti au fost depasiti de trei infractori marunti.

Este nevoie de profesionalizare. Din pacate avem o mare gaura si nu stiu cat se realizeaza. In anii trecuti s-a dat posibilitatea iesirii la pensie de la 40 de ani a politistilor. Pai un politist devine adevarat politist dupa 10 ani de practica.

Au scos tot ce era mai bun din politia romana cu aceasta pensionare", a explicat Cristian Hrituc.

Expertul a mai subliniat ca acum "suntem intr-o criza de sistem la care se adauga si aceasta criza datorata coruptiei, a faptelor ilegale, care nu a fost eradicata niciodata".



"Cum se poate rezolva? Doar cu "batul si cu morcovul". O data trebuie sa aiba frica de sanctiuni, iar pe de alta parte sa le oferi un salariu astfel ca politistul sa nu stea cu gandul la ce pune pe masa copilului ci sa se gandeasca la cum prinde infractorii.

Cred ca in acest moment, la noi este acoperita partea salariala, insa a ramas neacoperita frica de lege", a explicat politologul.

Cele mai grave cazuri de coruptie din serviciile de permise din Romania

1. "Fabrica de permise de la Arges"

Cel mai mare scandal de coruptie din Arges din ultimii 20 de ani s-a inregistrat in 2008, ca personaje principale fiind sefii Serviciului Permise Arges, mai multi ofiteri si subofiteri ai Politiei Rutiere, instructori auto, interlopi dar si un preot de tara.

In ancheta au fost folositi ofiteri sub acoperire.

Acestia au descoperit ca cei care doreau sa obtina permisul fara batai de cap luau legatura cu un prieten al politistilor, dupa care, in schimbul unei sume cuprinse intre 500 si 1000 de euro, erau ajutati sa devina soferi. Cel mai scump era permisul pe care urma sa il primeasca un analfabet, pana la 3000 de euro.

2. "Fabrica de permise" de la Suceava

Unul dintre cele mai recente scandaluri de coruptie care il intrece ca dimensiuni pe cel din Arges, din 2008, este "fabrica de permise" de la Suceava.

Cazul aduce in prim-plan sume fabuloase luate drept spaga de la cei care doreau sa isi ia permisul de conducere fara a invata macar un articol din legislatia rutiera.

In dimineata zilei de 26 noiembrie 2020, ofiterii anticoruptie si procurorii DNA au facut zeci de perchezitii in Suceava. Erau vizati angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava, dar si alti politisti din structurile MAI.

Nu mai putin de un milion de euro au fost gasiti la politistii si functionarii implicati in "fabrica de permise auto" din Suceava. Banii erau aruncati in ligheane si galeti sau ascunsi in pereti.

Sefii au fost dati afara si inlocuiti cu altii mai "competenti".

Asa s-a descoperit ca:

3. Noul sef al Serviciului de Permise si Inmatriculari Auto Suceava, imputernicit in functie dupa scandalul spagilor, a fost saltat de anchetatori fiind suspectat de fapte de coruptie

Inspectorul principal de politie Andrei Viorel Donciu a fost fost sef la structura similara din Maramures.

La perchezitiile de la locuinta acestuia s-au gasit aproximativ 60.000 de euro si 60.000 de lei, plus 37 de ceasuri de firma, la care se mai adauga si bijuterii de aur. Interesant este ca 50.000 de euro s-au gasit intr-o borseta aflata in portbagajul unui Audi A4 si care, chipurile, ar fi provenit de la un cunoscut din strainatate pentru o presupusa tranzactie.

4. Politistii de la Serviciul permise din Timisoara, saltati de DGA in timpul unui seminar anticoruptie

Zece angajati ai Serviciului de Inmatriculari din Timisoara au fost ridicati luni dimineata, 14 iunie, de ofiterii DGA, fiind cercetati pentru luare de mita, informeaza News.ro.

"Pe parcursul a numai 4 luni (perioada ianuarie - mai 2021), acestia au pretins si primit, prin intermediari, in mod repetat si consecvent, cu titlu de mita, diferite sume de bani (intre 20 si 100 de lei), totalizand aproape 100.000 de lei, pentru

indeplinirea/neindeplinirea indatoririlor de serviciu, respectiv inmatricularea unor autovehicule fara programare sau prin procesarea mai multor seturi de dosare de inmatriculare auto la o singura programare", a transmis Directia Generala Anticoruptie - Timis.

Ce salarii au politistii

Cu toate ca se spune ca nivelul salarial al politiei a crescut, se pare ca nu e tocmai asa.

Politistii au, in realitate, salarii de cateva sute de lei la care se adauga sporuri.

Intr-un interviu anterior, seful Sindicatului Europol, Cosmin Andreica preciza pentru Ziare.com ca salariile politistilor sunt de cateva sute de lei, iar daca aceste sporuri vor fi eliminate, oamenii legii vor mai ramane cu foarte putini bani.

"Salariul unui politist este de 575 de lei. Daca ar taia sporurile, compensatiile, majorarile, indemnizatiile, care sunt in cuantum procentual, noi am primi azi 575 de lei. Restul sumelor, pana la peste 3.000 de lei sunt sporuri. Si noi ca politisti ne dorim salarii de 3.000-4.000 de lei salariu de baza si sporuri care sa nu depaseasca 30%, conform legii.

Cand auzi ca un bugetar are un spor de 40-50% din salariu, ai impresia ca ia cel putin 1.000 de euro doar din sporuri", a declarat Cosmin Andreica.

In urma cu ceva vreme, celebrul politist Marian Godina a dezvaluit pe blogul sau ca are un salariu de 4.400 de lei, lunar, care include norma de hrana, sporuri, etc.

"Am 15 ani vechime in politie, din care 12 petrecuti la rutiera, numai in strada, si 3 la Serviciul pentru Actiuni Speciale. Pentru acuratete, pot spune ca salariul difera de la luna la luna, in functie de orele de week-end lucrate. Asadar, sunt luni in care am ajuns la salariul de 4800 de lei, chiar si 4900, dar niciodata nu am depasit aceasta suma", a completat el.

Conform raportului DGA pe anul trecut, 112 lucratori MAI au primit calitatea de suspect pentru infractiuni de coruptie, iar 102 au fost inculpati pentru astfel de fapte.

