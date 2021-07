Cum a incercat un bistritean sa isi ia permis de conducere dand spaga. Chiar instructorul era interesat sa il ajute sa treaca de proba teoretica

Recentele perchezitii si arestari privind faptele de coruptie la serviciile de permise auto din tara par ca i-ar fi speriat pe angajatii din teritoriu, astfel ca acum sunt atenti la orice tentativa de mituire. Asa s-a intamplat si in dimineata zilei de joi, 1 iulie, la Bistrita. Un candidat a dat 3.000 de lei instructorului sau pentru a-l ajuta sa treaca de proba teoretica. Au fost refuzati, iar acum cei doi sunt anchetati pentru corutie.

"Astazi, 01 iulie 2021, politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Bistrita-Nasaud, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, au realizat prinderea in flagrant a doi barbati, un instructor auto si un candidat la obtinerea permisului de conducere auto, in timp ce primul il ajuta pe al doilea sa promoveze proba teoretica in vederea obtinerii acestui permis.

In fapt, in aceasta dimineata, cu ocazia sustinerii examenului de obtinere a permisului de conducere auto, lucratorii S.R.P.C.I.V. Bistrita-Nasaud s-au sesizat cu privire la comportamentul unui instructor auto. Imediat situatia a fost semnalata politistilor D.G.A. - S.J.A. Bistrita-Nasaud care au intervenit conform procedurii legale.

Astfel, s-a constatat ca modalitatea de fraudare a examenului auto consta in folosirea unui sistem audio-video de transmitere la distanta.

Pentru a beneficia de acest "ajutor", candidatul la obtinerea permisului de conducere a oferit instructorului auto suma de 3.000 de lei, bani pe care i-a dat anterior probei de examinare.

In cauza, procurorul a dispus ca cercetarile sa fie continuate fata de cei doi sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de influenta, respectiv cumparare de influenta.

In toaman anului trecut, un eveniment rasunator avea sa se intample la Suceava. Procuorii DNA si ofiterii DNA au descoperit la Serviciul de Permise si Inmatriculari o adevarat fabrica de carnete de conducere.