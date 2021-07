Olesea Atanasiu, sotia lui Iulian Atanasiu, barbatul de 32 de ani decedat in urma incendiului de la rafinaria Petromidia, a postat un nou mesaj induiosator pe Facebook. Femeia spune ca cel mai greu ii este noaptea cand ramane singura cu copilul.

In urma incendiului care s-a produs vineri pe platforma industriala Petromidia, doar un om a decedat. Este vorba de Iulian Atanasiu, de 32 de ani, care a lasat in urma o tanara sotie, in varsta de 33 de ani, si o fetita de doi ani, scrie Adevarul.ro.

"Posibil ca asa se face, posibil ca asta e ca atunci cand te intalnesti cu cineva pe drum, il intrebi "ce faci", dar nu mai astepti raspuns la intrebare pentru ca stii ca va raspunde cu "salut, bine, tu?". Asa si acum cu intrebarea "te pot ajuta cu ceva?" Sau aia "Daca ai nevoie de orice apeleaza oricand"... Eu personal cred ca ei nu stiu ce zic... Intr-adevar, e nevoie de ajutor, dar cam atunci cand nimeni nu e disponibil, cam atunci cand voi astia cu ajutorul v-ati pus la somn, si ati pus capul pe perna linistiti sau sunteti deja la al treilea vis.

Ziua e bine, e mai liniste in suflet, sunt multi oameni in jur, toata lumea vorbeste, e acel furnicar de care nici gandurile nu ti le auzi, ziua o pot numi un fel de "amortizor al durerii"... Daaaaar pedeapsa vine noaptea. Cica noaptea ar trebui sa fie un sfetnic bun, va zic eu, nu, nu e! Noaptea e acel moment cand se inchid usile si acele sute de maini intinse cu ajutoare dispar in ceata. Noaptea e acel moment cand nu iti mai apartii, cand vrei sa plangi si sa tipi pana ar incepe sa iti sangereze corzile vocale de durere, dar nu poti pentru ca te temi sa nu trezesti si sperii copilul si ajungi in punctul in care esti nevoit sa tipi, sa urli si sa plangi in soapta...", scrie tanara pe Facebook

Iulian Atanasiu a fost gasit mort dupa explozia de la Petromidia. Initial fusese dat disparut.

Alti cinci colegi de-ai sai au fost raniti: trei au ramas internati la spitalul din Constanta si alti doi au primit ingrijiri medicale la Spitalul Clinic de Urgenta "Floreasca" Bucuresti.

Duminica dimineata, s-a primit acordul din partea medicilor pentru transferul celor arsi la o clinica din afara tarii.