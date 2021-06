Soferul cu Logan atacat in trafic de doi tineri cu BMW. Prietena agresorului a iesit din masina cu o maceta VIDEO

Noi imagini in scandalul din Bucuresti FOTO Facebook/Sindicatul Europol

Noi imagini publicate de Sindicatul Europol arata ca tanara implicata in scandalul din Bucuresti, in care un sofer de Logan este atacat cu o crosa de golf, iese din BMW tinand in mana o maceta.

"Agresoarea de aseara din Capitala nu s-a lasat usor induplecata, iar dupa ce a spart farul Loganului cu o lovitura de picior, a mers la masina unde a luat o maceta. Daca nu ar fi fluierat si strigat cativa participanti la trafic, ne puteam afla azi in fata unei crime oribile intr-o capitala europeana, unde legea se face cu pumnul, piciorul, maceta sau crosa de golf. Sunt imagini mai mult decat revoltatoare, care ne duc cu ideea la faptul ca Bucurestiul e un adevarat Bronx. Numai ministrul Lucian Bode afirma ca Romania este o tara sigura", au scris sindicalistii de la Europol, pe Facebook.

Reamintim, doi tineri cu BMW au blocat o masina marca Dacia Logan si au lovit-o cu picioarele si o crosa de golf, fara ca victima aflata la volan sa reactioneze. Scenele violente au fost filmate de un alt sofer si postate pe retelele sociale.

Sofer de BMW filmat cum a blocat o masina in Bucuresti si i-a spart geamul cu crosa de golf. In scena apare si o femeie, care loveste autoturismul atacat VIDEO