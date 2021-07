Soferul care a accidentat mortal o femeie din Baia Mare, arestat preventiv. Initial a fost lasat in libertate, iar zeci de oameni au protestat in strada

Tribunalul Maramures a schimbat complet decizia Judecatoriei Baia Mare si a dispus arestarea preventiva a soferului in varsta de 20 ani care a intrat cu autoturismul in statia de autobuz de langa VIVO MALL Baia Mare, accidentand mortal o femeie, informeaza emaramures.ro.

Totodata, sotul tinerei este internat la Spitalul de Chirurgie Generala Cluj, iar medicii i-au amputat piciorul drept.

"Tribunalul Maramures a admis, in data de 09.07.2021, contestatia formulata de

Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare impotriva incheierii penale nr. 2085 din 6 iulie

2021 pronuntate de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Baia Mare, a

desfiintat-o in totalitate si, rejudecand, a admis propunerea formulata si a dispus arestarea

preventiva a inculpatului cercetat pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si

vatamare corporala din culpa pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 9 iulie 2021 si

pana in data de 7 august 2021 inclusiv.

Pentru a dispune masura arestarii preventive a inculpatului, instanta a retinut existenta

unor indicii temeinice care justifica suspiciunea rezonabila ca acesta, in data de 03.07.2021, in jurul orei 20:05, conducand un autoturism marca BMW in Municipiul Baia Mare, din cauza nerespectarii dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia rutiera si a neadaptarii vitezei de circulatie la conditiile de carosabil umed, a pierdut controlul autoturismului, a derapat, autoturismul intrand intr-o constructie special amenajata cu destinatie de statie de autobuz, in afara partii carosabile, in urma accidentului rezultand vatamarea corporala grava a uneia dintre victime, care, din cauza leziunilor suferite, a decedat in data de 06.07.2021. Hotararea Tribunalului Maramures este definitiva", au informat reprezentantii Tribunalului Maramures.

Initial, Judecatoria Baia Mare a decis ca barbatul poate fi judecat in libertate. Decizia a provocat controverse, iar ceci de persoane au protestat joi in fata Palatului de Justitie din baia Mare fata de decizia initiala a instantei.