Un șofer român a rămas fără permis de conducere după ce nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni unui bătrân aflat la 1,2 metri distanță de trecere. Ulterior, acesta a postat pe pagina de Facebook TraficTube înregistrarea momentului, iar oamenii au interpretat diferit neacordarea priorității.

„Bună seara! Considerați ca permisul a fost reținut corect în situația în care pietonul este la 1.5 m - 2m de trecerea de pietoni? Mulțumesc!”, a scris acesta pe Facebook.

Ads

Valul de comentarii a fost destul de diversificat în opinii. „Ca să i dai prioritate trebuia să oprești pe trecere.... tot ți o luai . Așa a vrut organul”, sau „In asemenea situatie nu este corecta retinerea permisului. Pietonul are prioritate cand se afla angajat in traversare prin locurile special amenajate, semnalizate si marcate corespunzator. Contestati si cereti in instanta aprobarea sustinerii cu probe video”, au fost o parte dintre reacții.

Alții au susținut că pentru astfel de cazuri nu se acordă o sancțiune. „Nici un polițist cu, capul pe umeri nu ar face proces verbal pentru așa ceva.Dimpotriva,trebuia amendat pietonul”.

„Eu am traversat strada,undeva la timpuri noi,la 2 m de trecerea de pietoni,ca sa nu mai opreasca masinile la trecere,pt ca se facea coada..cand ma uit la jum strazii,pac,politia venea din dreapta..au tras pe dreapta si mi au dat avertisment.dc nu ai trecut pe trecere? Sa nu mai opreasca astia..”, a povestit un alt internaut.