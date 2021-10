Cum a fost declarat nevinovat un șofer de la judecătorie, acuzat de trafic de influență. Ce a descoperit judecătorul despre denunțător

Gabriel Aurel Stoica, șofer la Judecătoria Panciu, trimis în judecată pentru trafic de influență pentru că ar fi promis că îl ajută pe un concitadin să se angajeze la o firmă din subordinea Consiliului Local, a fost declarat nevinovat de Tribunalul Vrancea. Bărbatul, care a și fost arestat, este judecat și într-un alt dosar pentru trafic de influență.

Șoferul de la Judecătoria Panciu a fost arestat în septembrie după ce un denunțător a arătat că Stoica a cerut 1.000 de euro, din care a primit 500 (2.500 de lei) pentru a-i rezolva denunțătorului angajarea pe postul de șofer la o firmă din subordinea Primăriei Panciu.

Denunțătorul a arătat că, mergând la Judecătoria Panciu pentru niște procese, s-a întâlnit cu șoferul de la Judecătorie. Cu această ocazie, denunțătorul i s-ar fi plâns lui Stoica de faptul că nu și-a găsit un loc de muncă în atâția ani în Panciu și că este interesat să își găsească un loc de muncă pentru că ar mai avea 2 ani până când ar putea să se pensioneze. Stoica s-ar fi oferit să îl ajute pe bărbat cu angajarea, în schimbul sumei de 1.000 de euro.

Denunțătorul „are sentimente de ură față de inculpat”

Tribunalul Vrancea, unde procesul s-a judecat în primă instanță, l-a achitat pe șoferul de la Judecătoria Panciu arătând că probele de la dosar sunt subțiri. În primul rând, judecătorul a arătat că declarațiile denunțătorului și ale fiului său (martori în dosar) „trebuie să fie privite cu rezervă, având în vedere sentimentele de ranchiună pe care aceștia le au față de inculpat și pe care C.C. (n.r. denunțătorul) le-a menționat expres cu ocazia audierii în instanță, pe motiv că inculpatul ”lucrează împotriva lui”, ocazie cu care a enumerat și mai multe situații care duc la concluzia clară că martorul denunțător are sentimente de ură față de inculpat de cca. 5-10 ani după cum chiar el a precizat”.

„Atât din declarația dată la urmărirea penală, cât și din cea dată la instanță, rezultă clar că martorul denunțător C.C. a urmărit prin denunțul formulat doar să îi facă inculpatului neplăceri având față de acesta o aversiune clară, sens în care a preconstituit și probe prin înregistrarea unei discuții purtată cu inculpatul, înregistrare efectuată cu telefonul fiului său”, a mai arătat judecătorul care a dispus achitarea.

„Lua bani, încasând chiar mai mult decât avocații”

Judecătorul a mai arătat că denunțătorul a spus despre inculpate că ”(...) lua bani de la persoane care aveau dosare la judecătorie, probabil pentru a le rezolva problemele, încasând chiar mai mult decât avocații”. „Deși susține că l-a observat pe inculpat, adică l-a văzut, că lua bani, încasând chiar mai mult decât avocații, în final, din propriile susțineri, rezultă că de fapt doar bănuie, convingerea că inculpatul lua bani fiind urmarea unei păreri personale subiective că acele servicii nu puteau fi gratis”, a mai arătat judecătorul Tribunalului Vrancea.

”Vreau să știu și eu care-i influența”

În privința traficului de influență pentru care șoferul de la Judecătoria Panciu a fost trimis în judecată, Tribunalul Vrancea a arătat că „deși martorul insistă să afle cui sunt dați banii și cine îl ajută mai departe pe inculpat ca el să se angajeze, inculpatul nu indică pe nimeni, spunându-i tot timpul să nu vorbească despre anumite persoane”.

Potrivit datelor de la dosar, denunțătorul insistă: „vreau să știu și eu care-i influența”, iar șoferul de la Judecătoria Panciu îi răspunde: ”nu e influență, băi…e șeful care te angajează…nu e …influența eu sunt… eu sunt influența…”.

„Când martorul insistă ”a doua persoană” (...) ”cea care zice că mă angajează...ce cea care zice că mă angajează…ce te încurcă să-mi spui? A doua persoană, băi M____, a doua persoană i-am dat atâta…că-ți mai dau eu ție ceva…asta-i altceva”, inculpatul răspunde că ”dar ăla nu are treabă, mă…ala tre să te angajeze…”.

Din această discuție rezultă că de fapt inculpatul îl prezintă pe cel care angajează ca fiind altă persoană decât cel la care face puținele referiri că l-ar ajuta și pe el în legătură cu posibila angajare a martorului”, se mai arată în sentința Tribunalului Vrancea, care nu este definitivă.

Potrivit judecătorului care a dispus achitarea, „nicăieri în această întreagă conversație nu apare o promisiune clară a intervenției”.

„Inculpatul subliniază permanent că el rezolvă posibila angajare a martorului, iar referirile la o a doua persoană în această ecuație sunt vagi, incerte, fără detalii suficiente și nu cuprind elemente că s-ar referi la vreun funcționar care are atribuții de serviciu în legătură cu angajarea martorului, ori care ar fi în legătură cu astfel de funcționari”, a mai arătat judecătorul.

În fine, magistratul care a dispus achitarea, a arătat că modul în care s-a comportat denunțătorul „afectează verosimilitatea probelor din cauză, care oricum nu acopereau clar toată plaja de cerințe a textului incriminator”.

Telefonul primit de la fostul președinte al Judecătoriei, irelevant în cazul de față

„Cu oricâtă indulgență ar fi privită această conduită a celor doi martori, în raport de gradul de instruire mai redus sau mediu al acestora, modul de dirijare a discuțiilor cu inculpatul și de redare a situației faptice, și motivele care au stat la baza acestei atitudini, este unul inconciliabil cu cerințele de obiectivitate necesare reținerii dincolo de orice dubiu rezonabil a existenței circumstanțelor care pot constitui infracțiunea dedusă judecății.

Probele din cauză nu pot susține existența condiției de tipicitate constând în aceea că inculpatul are influență sau că a lăsat să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, în cauză rezultând că martorii Ianușcovschi au această opinie la modul general, plecând de la convingerea fermă a acestora că inculpatul are multă influență, sens în care au făcut largi prezentări a diverse situații, înfățișându-l pe inculpat aproape ca fiind cea mai influentă persoană din orașul Panciu, în condițiile în care acesta este doar șoferul unei instituții publice, fie aceasta și judecătorie”, mai reține judecătorul.

În aceeași sentință se mai arată că nici măcar faptul că fostul președinte al Judecătoriei Panciu l-a contactat pe șofer după ce a fost arestat nu este relevantă pentru a fi dovedit traficul de influență.

„Instanța nu poate reține ca fiind un aspect dovedit, și totodată relevant în vreun fel, că inculpatul ar fi fost angajat pe funcția de șofer de fostul președinte al Judecătoriei Panciu, și că angajarea acestuia ar fi fost făcută pe filieră politică.

Această situație depășește cadrul cauzei, nu a făcut obiectul cercetării, și prin urmare nici nu au fost administrate probe în acest sens, astfel încât nu se poate reține în condițiile legii o astfel de împrejurare, simplul fapt că inculpatul face o astfel de referire în conversația înregistrată de martorul denunțător nefiind de ajuns.

Faptul că a fost sunat de persoana care a fost președintele Judecătoriei Panciu, după ce a fost reținut de organele judiciare, nu demonstrează de asemenea vreun aspect de interes în cauză, neexistând vreo interdicție să existe relații apropiate între fostul conducător al unei instituții și angajații acesteia, și nici nu dovedește în persoana inculpatului vreo putere de influență certă”, se mai precizează în sentința Judecătoriei Panciu, care a fost atacată deja cu apel.