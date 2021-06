Urmarire ca in filme pe strazile din Prahova. Un sofer a fugit de politie zeci de kilometri

Un sofer care a fost urmarit pe politistii din Prahova zeci de kilometri pe DN 1, dupa ce a fost depistat conducand cu o viteza peste limita legala, a fost retinut, in urma cercetarilor stabilindu-se ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Potrivit datelor comunicate, sambata, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul Servicului Rutier au depistat, vineri seara, in trafic un sofer care conducea un autovehicul pe DN 1, in apropiere de Baicoi, fara a respecta limita legala de viteza prevazuta pentru acel sector de drum, ruland cu o viteza de 137 km/h.

"Politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire, iar intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalul politistilor, s-a procedat la urmarirea acestuia, reusindu-se oprirea si identificarea conducatorului in zona Centura de Vest Ploiesti. Din cercetari, politistii au stabilit ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", precizeaza sursa citata.

In urma probatoriului administrat, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. In cauza, se efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal deschis pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.