Imaginile cumplite ale accidentului in care o fata a fost lovita de autobuzul condus de un sofer beat. Primele concluzii ale anchetei VIDEO

Au aparut imagini cu gravul accident de circulatie care a avut loc joi, 17 iunie, in municipiul Iasi, cand o minora de 15 ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de un sofer baut.

Barbatul conducea autobuzul al unei societati locale de transport public in comun.

Primele concluzii ale comisiei de ancheta - comunicat oficial

"Comisia interna care verifica accidentul din zona Dacia s-a reunit de urgenta si a vizualizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din mijlocul de transport. Din acestea se oberva ca soferul a preluat autobuzul cu numar de parc 1949 de la garaj la ora 13 si a plecat pe traseul 5. A efectuat o cursa, iar la rondul de la Tutora - care este capat de traseu, apare in imagini urcand in mijlocul de transport cu o sticla de bere. Acest lucru se intampla in jurul orei 15.00 (ora suprinsa in imagine nefiind corelata cu timpul real). Accidentul s-a produs la ora 15.35, pe trecerea de pietoni de la Bicaz, sensul de mers spre Dacia, unde a fost acrosat un pieton. Imaginile au fost puse la dispozitia organelor de ancheta.

Totodata, reprezentanti ai Companiei de Transport Public Iasi s-au deplasat la spital pentru a se interesa de starea victimei si a oferi orice ajutor este necesar.

Ne declaram consternati si surprinsi de gestul iresponsabil al soferului care contravine tuturor normelor de munca ce se aplica la nivelul intregului colectiv al CTP Iasi. Manifestam toleranta zero cu privire la consumul de alcool in timpul orelor de serviciu, find prevazute sanctiuni drastice pentru astfel de abateri. Punem pe primul loc atat siguranta calatorilor cat si a celorlalti participanti la trafic si ne disociem de orice act care contravine acestor principii. Vom inaspri controalele si reevalua procedurile interne, astfel incat astfel de incidente sa nu se repete", anunta ziaruldeiasi.ro.