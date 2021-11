Şofer beat şi fără permis, oprit cu focuri de armă de către poliţişti. În mașină se mai aflau patru pasageri

Poliţiştii din Argeş au folosit armamentul din dotare pentru a opri, duminică, un şofer care a refuzat să tragă pe dreapta la semnalul unui echipaj de poliţie. În urma verificărilor s-a constatat că şoferul nu are permis de conducere, este beat şi transportă în maşină patru pasageri, între care un copil.

Incidentul a avut loc duminică după amiază, în localitatea Albeştii de Argeş, unde un echipaj al Poliţiei a făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care se deplasa pe DN 7C.

Pentru că şoferul nu a oprit, poliţiştii au pornit în urmărirea autoturismului şi, fiindcă cel urmărit a ignorat avertismentele poliţiştilor, aceştia a trase focuri de avertisment în plan vertical şi asupra pneurilor.

„Autovehiculul a fost oprit, pe raza municipiului Curtea de Argeş, după ce pneul stânga faţă s-a dezumflat, fără a rezulta rănirea unor persoane sau alte pagube materiale. Bărbatul aflat la volanul autoturismului a fost imobilizat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş, din primele verificări stabilindu-se că cel în cauză, bărbat de 41 de ani, din Câmpulung, nu deţine permis de conducere.

De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare a alcoolemiei mai mare decât limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”; informează Poliţia judeţeană Argeş.

Poliţiştii au constatat că în autoturism se mai aflau patru pasageri: doi bărbaţi, o femeie şi un copil, toţi fiind conduşi la sediul poliţiei pentru cercetări.

„În cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere fără drept şi sub influenţa alcoolului, conform art. 335 şi 336 din Codul Penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş, iar după administrarea de probatoriu, vor fi luate măsurile legal care se impun”, precizează sursa citată.