Cum a fost umilit un echipaj de politie de un sofer fara permis care conducea o masina cu numere false. Politistii nu au putut dovedi cine era la volan

Un barbat din judetul Cluj, trimis in judecata pentru ca a condus o masina cu numere false, fara a avea permis, a fost declarat nevinovat, judecatorul considerand ca impotriva sa nu sunt probe care sa arate ca se afla la volan.



Dosarul penal pe numele barbatului din judetul Cluj a fost deschis pe 16 ianuarie 2017. In jurul orei 1.30, doi politisti de la Sectia 4 Politie Rurala Campia Turzii patrulau pe raza unui sat din judetul Cluj cand s-au intersectat cu o masina Ford Fiesta careia nu ii functionau lampile din spate.

"Vazand acestea, echipajul de politie a procedat la urmarirea autovehiculului avand in functiune semnalele luminoase, iar dupa o distanta de aproximativ 50-60 de metri, autovehiculul a oprit in dreptul imobilului cu nr. 148. Cei doi agenti de politie s-au deplasat atunci inspre autovehicul, moment in care au vazut ca pe usa din dreapta-fata a iesit in fuga conducatorul", se arata in rechizitoriul procurorilor.

Acuzatiile din dosar mai arata ca unul dintre politisti a fugit dupa sofer, care a intrat pe portile larg deschise ale unei case, "somandu-l in repetate randuri sa se opreasca, dar nu a reusit sa-l ajunga din cauza zapezii si a ghetii".

Cand a revenit la autospeciala de politie, politistul i-a spus colegului sau ca l-a vazut bine pe sofer si ca este vorba despre fratele unui consilier local pe care tot ei l-au depistat conducand o autoutilitara, cand a coborat tot pe portiera din dreapta si a fugit.

Acuzatiile nu au rezistat in instanta

La proces, doi martori au declarat ca in noaptea in care politistii spun ca acuzatul a condus masina, barbatul a dormit la fratele sau de unde nu a plecat pe parcursul noptii.

"Desi in actul de sesizare al instantei s-au indicat mai multe mijloace de proba, respectiv declaratia martorului P.S., declaratia martorului C.C., declaratia martorului C.S.I., se constata ca niciuna din aceste declaratii nu atesta activitatea de conducere a unui vehicul pe drumul public de catre inculpat.

Dimpotriva, martorii C.V. si C.C. au declarat ca inculpatul ar fi dormit la unul dintre ei acasa in noaptea respectiva, in consonanta cu cele declarate de inculpat in cursul urmariri penale in care a relatat ca nu a condus respectivul autoturism", arata Judecatoria Turda, care a dispus achitarea barbatului acuzat ca a condus fara permis o masina cu numere false.

Judecatorul a mai aratat ca "s-a administrat in sprijinul acuzarii doar constatarea agentului de politie ca l-ar fi recunoscut pe inculpat materializata in procesul verbal, respectiv in declaratia de martor, deci o singura proba".

"Celelalte probe nu sustin acuzarea, ba din contra intaresc apararea inculpatului, astfel ca prezumtia de nevinovatie a inculpatului nu a fost rasturnata, iar cand indoiala persista in ce priveste vinovatia, atunci ea este echivalenta cu o proba pozitiva de nevinovatie si deci inculpatul trebuie achitat", a mai aratat Judecatoria Turda, a carui sentinta a fost atacata cu apel, procesul aflandu-se pe rolul Curtii de Apel Cluj.