Situație absurdă în Dolj. Un medic de familie refuză să prescrie tratamente pentru bolnavii de Covid și le recomandă supa de pui VIDEO

Un bărbat din Dolj susține că medicul de familia a refuzat să prescrie un tratament împotriva Covid-19 pentru bunicii săi și că le-ar fi recomandat supa de pui.

Într-o filmare cu camera ascunsă făcută la cabinet, se vede cum bărbatul îi solicită medicului antivirale pentru pacienţi, iar doctorul îi spune să le dea doar supă de pui.

Dialogul, transcris de G4Media care citează Gazeta de Sud, arată modul absurd în care cetățeanul ia locul medicului, iar medicul dezbate cu acesta ce scrie în Monitorul Oficial despre tratamentul la domiciliu.

Doamnă, stați puțin, îngrijirea pacienților cu forme ușoare de boală în cazul celor factori de risc. Considerați dumneavoastră că bunici mei nu au un factor de risc?

Are medicamentație pentru factorii de risc, are medicamentație pentru hipertensiune, are medicamentație pentru tensiune, are medicamentație pentru diabet.

Bun

Deci are

Și îi dăm un algocalmin.

Dacă nu are simptome, nu ia nimic

Doamnă, are simptome, nu poate să respire. Tratezi boala cu supă? Deci mata nu ești năsătoasă la cap!

Dar cu ce o tratezi?

Dar cu supă?

Dar cu ce?

O vitamină le-ai zis să ia?

Dar dumitale ai citit Ordinul?

Ce Ordin, ia arătați doamnă ordinul. Ce lege?

Dumneata ai citit portalul legislativ al tratamentului Covid?

Cu supă?

Păi e asimptomatică.

Cum e doamnă asimptomatică, când vorbirăți acum cu ea și zise că nu poate să respire?

Potrivit sursei citate, bărbatul a precizat că unchiul său a fost depistat pozitiv la infecţia cu Covid pe 22 octombrie. Ulterior, bunicii acestuia s-au testat şi ei şi au avut rezultate pozitive.

Familia a sunat la 112 pentru că unchiul avea probleme de respiraţie, iar acesta este, în prezent, internat în spital.

Bunicii au rămas, însă, acasă, având o stare bună, iar echipajul de ambulanţă le-a transmis să contacteze medicul de familie pentru tratament. Conform procedurii, formele uşoare de boală pot fi tratate la domiciliu, sub monitorizarea medicilor de familie.

Medicul de familie, spune el, a refuzat în cele din urmă să prescrie vreun tratament.

Conform reprezentanţilor DSP Dolj, cei în măsură să stabilească dacă medicul a procedat sau nu corect prin refuzul de a prescrie tratament sunt Casa de Asigurări de Sănătate Dolj şi Colegiul Medicilor Dolj.