Un copil de 14 ani din Vaslui s-a sinucis. Premiant si abonat al burselor de merit, traia un cosmar fara margini acasa

Un adolescent de 14 ani din comuna Deleni, judetul Vaslui, premiant constant si care a obtinut multe burse de merit, s-a sinucis din cauza situatiei de acasa.

Tragedia a avut loc joi dimineata, 10 iunie, cand baiatul s-a spanzurat de ciresul din spatele casei. Cel care l-a gasit pe baiat atarnand de streang a fost chiar tatal sau.

Cotidianul local Vremea Noua scrie ca mama baiatului este bolnava psihic, iar tatal alcoolic.

Vecinii sustin ca tatal il batea, iar de multe ori copilul ajungea plin de vanatai la scoala.

Profesorii, preotul sau reprezentantii institutiilor statului, nimeni nu s-a implicat sa-l scoata din acel mediu, desi toata lumea stia ca baiatul trece printr-un cosmar acasa.

Ieri insa, dupa ce au aflat ca Andrei nu mai este, toti acesti angajati ai statului erau "pe teren, pentru a documenta cazul", potrivit vremeanoua.ro.

"Ceilalti frati ai lui au rezistat", a declarat cu cinism, dirigintele baiatului, in timp ce vorbea despre "situatia precara" din familia baiatului..

"Luni nu a fost la scoala, iar marti si miercuri a intarziat la prima ora. A avut o cearta cu tata pentru ca petrecea foarte mult timp pe tableta si nu mai putea sa se trezeasca dimineata, incat sa ajunga la timp la ore. Avea, probabil, si alte suparari personale, insa mie nu mi-a spus nimic.

Aseara (miercuri seara- n.red.) nu am mai vorbit cu el, insa l-am mai linistit dupa acea cearta. Era un copil foarte bun la invatatura, ii placea foarte mult matematica, avea note bune si la limba romana" a declarat sora baiatului.

Bunicul copilului spune ca Andrei era bun la scoala, dar si foarte priceput, petrecand foarte mult timp lucrand pentru diverse inventii.

"Era priceput la toate. Singur si-a facut un aparat de sudura, o semanatoare de mana, apoi a reparat o drujba din piese rele, gasite prin sat. Ii placea sa inventeze, sa faca lucruri pe care nu le avea. Ultima lui ambitie a fost o bicicleta cu motor. Lucra la inventiile lui toata noaptea, pana spre dimineata, de asta se si trezea mai greu.

Era pasionat si de tehnologia asta a calculatoarelor, avea o tableta pe care urmarea ce inventii au mai aparut. A fost un copil foarte destept, la fel ca si fratii lui mai mari, care au fost premianti la Liceul Mihail Kogalniceanu. La toti le-a placut scoala. Din pacate, Andrei a ales sa plece mult prea devreme de langa noi", a spus barbatul.

Dirigintele baiatului stia si el de situatia de acasa, dar nu a observat nicio schimbare in comportamentul sau din ultimele zile.

"Am ramas fara cuvinte cand am aflat ca Andrei nu mai este printre noi. A fost un elev foarte bun la invatatura, cu medii de peste 9. Lua bursa de merit, era si foarte cuminte cu toate ca acasa avea o situatie precara. Fratii lui au reusit sa depaseasca momentele acestea.

Chiar azi vorbeam cu doamnele de la Asistenta Sociala din cadrul Primariei Deleni, care imi spuneau ca nu au avut niciodata acces in locuinta baiatului. Neavand acordul parintilor, ele nu au putut intra in casa, sa vada in ce conditii traieste Andrei. Tatal lui a luat-o pe calea bauturii dupa ce si-a pierdut serviciul, mama are probleme de sanatate."

Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, Irina Campanu, spune ca acest caz nu a fost adus niciodata in atentia celor de la DGASPC.

Ziaristii de la vremeanoua.ro au sunat la Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Deleni, unde un domn le-a spus ca angajatii de la Asistenta Sociala sunt pe teren, pentru a se documenta cu privire la sinuciderea copilului de 14 ani.

In acest caz a fost intocmit un dosar pentru ucidere din culpa, cercetarile fiind efectuate de Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vaslui, sub coordonarea unui procuror.