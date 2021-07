Ministerul de Interne a anuntat joi ca seful Unitatii de Politici Publice din MAI, Christian Ciocan va pleca din functie. El se va ocupa in continuare de prevenirea infractionalitatii. Anterior, ministrul Bode isi aratase nemultumirea privind imaginile filmate in sediul Sectiei 4 unde Ciocan avusese o discutie nepotrivita cu un coleg, si pentru ca acest film a aparut in spatiul public prin intermediul unui sindicat.

Sindicatul Europol a criticat reactia ministrului Lucian Bode in cazul comisarului sef Christian Ciocan. Acesta se afla de un an imputernicit pe functia de director al Unitatii de Politici Publice din MAI.

"Avem prima reactie a ministrului Bode despre cazul Ciocan. Cea mai mare problema a ministrului Bode se pare ca nu e comportamentul si atitudinea suburbana a comisarului sef Ciocan la adresa politistilor care au aplicat legea, aflat in subordinea sa directa in cadrul MAI, ci faptul ca aceste imagini au ajuns in spatiul public.

E ca si cum victima unui viol este intrebata intai cat de scurta era fusta pe care o purta si abia apoi despre trauma prin care a trecut" transmite sindicatul Europol pe pagian de Facebook.

Sindicalistii mai precizeaza ca, "dubla masura cu care actioneaza ministrul Bode ne demonstreaza ca, in continuare, in MAI dreptatea se imparte dupa pozitie si functie, atata timp cat suntem ferm convinsi ca daca atitudinea si comportamentul lui Ciocan ar fi fost manifestate de un agent de politie, acesta ar fi fost de mult cercetat, condamnat si dat afara din Politie.

Sa nu uitam ca in cazul de la Buzau, ministrul Bode nu a avut nevoie nici de verificari, nici de un raport din partea Politiei Romane pentru a stabili el ca "politistii nu au actionat corect".

Sindicat: "Ministrul Bode, obisnuit doar cu lideri sindicali obedienti si singuratici"

"Si pentru ca ministrul Bode se intreaba de ce un sindicat se implica intr-o astfel de chestiune, intelegem ca el a fost obisnuit doar cu lideri sindicali obedienti si slugarnici sau care se autointituleaza sindicalisti, asa cum s-a autointitulat si Ciocan, insa Sindicatul Europol, precum a actionat in fiecare situatie, va continua sa ia atitudine si sa isi apere politistii care aplica legea si ajung sa fie pedepsiti pentru asta.

Au trecut patru zile de la acest incident, iar fiecare ora care trece fara ca ministrul Bode sa sanctioneze acest derapaj al comisarului sef Ciocan sub pretextul unor verificari, ne determina sa credem ca asemenea comportamente sunt tolerate si incurajate la nivelul MAI", se mai arata pe site-ul sindicatului.

Dupa aparitia informatiei privind amendarea lui Cicoan cu 6000 de lei pentru sapte fapte, printre care intrarea pe o strada cu accesul interzis, la volanul unei masini care nu avea asigurare si cu ITP expirat, MAI a transmis ca se vor face cercetari, iar joi a precizat ca ministrul Bode "a dispus incetarea imputernicirii ofiterului de politie din functia de director al Unitatii de Politici Publice a MAI.

In continuare, comisarul-sef de politie Ciocan Christian isi va desfasura activitatea in functia de executie ocupata anterior in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane".

Godina: "Acest vajnic politist de Bamboo nu se astepta sa fie oprit de vreun agent"

Marian Godina a comentat miercuri, 7 iulie, pe blogul sau personal incidentul cu comisarul Christian Ciocan care a primit o amenda de 6.000 de lei pentru sapte contraventii si apoi le-a adresat injurii agentilor de politie care si-au facut datoria.

"Domnul Ciocan a fost oprit de niste agenti de politie in timp ce circula nestingherit pe o strada cu acces interzis. Ati intrat vreodata, din greseala, pe o astfel de strada? Probabil ca da.

Eu am oprit nenumarati soferi care savarseau astfel de fapte, dar nu trebuia sa fiu Sherlock Holmes pentru a-i diferentia pe cei rataciti, turisti, noi in oras, aflati in tranzit etc de smecherasii care voiau doar o mica scurtatura. Cei din prima categorie primeau adesea un avertisment, fiind o contraventie savarsita din culpa, ci nu cu intentie. A nu se intelege ca e o regula sa primesti avertisment, depindea mult si de atitudine, si de pericolul social.

Domnul Ciocan nu stiu din care categorie face parte, e posibil ca in Bucuresti sa nu stii toate strazile. Insa domnul Ciocan nu avea nici ITP de prin 2018 si se pare ca nici asigurare valabila nu-i trebuia. Ba se zice ca-i lipsea si o placuta cu nr de inmatriculare. Mai pe romaneste, pe dl Ciocan il cam durea la ciocan.

Nu cred ca se astepta sa fie oprit de vreun agent pe care sa-l doara tot acolo ca e el mare comisar sef in Politia Romana", a scris Marian Godina.