Şeful Statului Major al Apărării, la Comitetul Militar al NATO, în Grecia. Discuţii despre terorism, război hibrid

Şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, a participat la Reuniunea şefilor Apărării din Comitetul Militar al NATO, care a avut loc în Atena, Grecia, de vineri până duminică.



Potrivit MApN, discuţiile celor 30 de şefi ai Apărării din NATO s-au concentrat pe subiecte privind operaţiile, misiunile şi activităţile aliate.

Ads

De asemenea, au fost abordate principalele provocări pe timp de pace la care Alianţa trebuie să răspundă - terorismul, schimbarea naturii conflictului ca urmare a emergenţei noilor tehnologii, războiul hibrid, inclusiv prin utilizarea la scară largă a dezinformării, schimbările climatice şi atacurile cibernetice. Şefii Apărării au reliefat tendinţa de modificare a mediului geopolitic, subliniind că linia de demarcaţie dintre pace şi criză a devenit din ce în ce mai difuză. Comitetul Militar a abordat subiectul schimbării naturii războiului şi a discutat despre necesitatea ca NATO să menţină pasul cu viteza dezvoltării tehnologice.

Comitetul Militar a fost informat de comandanţii de nivel strategic ai NATO, respectiv Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Tod D. Wolters, şi comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), generalul Andre Lanata, despre modalităţile de implementare a conceptului de descurajare şi apărare în zona euro-atlantică ("Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area") şi a conceptului fundamental al NATO de ducere a războiului ("NATO's Warfighting Capstone Concept"). De asemenea, şefii Apărării au analizat iniţiativa "NATO 2030" şi implicaţiile militare ale acesteia. Şefii Apărării vor contribui şi la elaborarea noului Concept Strategic al NATO ("NATO Strategic Concept").

În marja reuniunii Comitetului Militar al NATO de la Atena, şeful Apărării din România a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Franţa, Germania şi Marea Britanie. În cadrul acestor întâlniri au fost abordate subiecte privind situaţia de securitate din Europa Centrală şi de Est, cooperarea militară bilaterală şi viitoarea participare a detaşamentului românesc în misiunea Takuba din Sahel, Africa, sub comandă franceză.

Comitetul Militar al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord are rolul de a furniza recomandări Consiliului Nord-Atlantic privind modalităţile în care Alianţa poate răspunde la provocările globale de securitate. Pe durata unui an, reuniunile la nivelul şefilor apărării se desfăşoară de două ori la sediul NATO din Bruxelles şi o dată într-o ţară membră a Alianţei. Activitatea de rutină este efectuată de Reprezentanţii Militari naţionali prezenţi permanent la comandamentul NATO din Bruxelles.

Ads

În cadrul reuniunii din Atena, şefii Apărării l-au nominalizat pe generalul-locotenent Janusz Adamczak în funcţia de director general al Statului Major Internaţional al NATO ("International Military Staff"). Generalul-locotenent Janusz Adamczak, din Polonia, va ocupa această funcţie începând cu vara anului 2022.