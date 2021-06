Seful Politiei Locale Targu-Jiu, care a batut un om pe strada dupa ce s-a imbatat, a fost suspendat din functie

Claudiu Gheorghe Breazu, seful departamentului de ordine publica din cadrul Politiei Locale Targu-Jiu, a fost suspendat din functie de primarul Marcel Romanescu dupa ce, in noaptea de 13 spre 14 iunie, a luat la bataie din senin un om chiar in centrul orasului. Claudiu Breazu se intorcea de la o petrecere unde ar fi consumat o cantitate considerabila de alcool, scrie presa locala.



Inspectoratul Judetean de Politie Gorj a informat, luni, 15 iunie, ca "in noaptea de 13/14 iunie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu-Jiu au fost sesizati prin apelul 112, de catre un barbat de 39 de ani, din municipiul Targu-Jiu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada General Christian Tell, a fost lovit, fara un motiv anume, de catre un barbat de 41 de ani, din municipiul Targu-Jiu.

Persoana vatamata s-a deplasat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, iar in cauza s-a intocmit dosar penal, politistii continuand cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente", potrivit Gorjonline.ro.

Victima ar fi fost un tanar care isi plimba cainele, iar anumite surse sustin ca politistul era in stare de ebrietate, conform sursei citate.