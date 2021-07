Se scumpesc biletele la metrou si la STB. De cand intra in vigoare majorarea

Metrorex si Societatea de Transport Bucuresti (STB) maresc preturile biletelor incepand cu 1 august, dupa cum a anuntat Ministerul Transporturilor. Un bilet la metrou va fi 3 lei, in prezent fiind 2,5 lei, iar un bilet la STB va fi 3 lei, fata de 1,3 lei cat costa in prezent.

Va exista si un bilet comun Metrorex - STB, care va costa 5 lei, va oferi calatorilor access timp de 90 de minute pentru ambele mijloace de transport.

Cum se modifica preturile biletelor

O calatorie cu metroul sau transportul in comun terestru va costa 3 lei, iar un bilet comun STB / Metrorex va fi 5 lei (acces pentru 90 minute in reteaua supraterana, impreuna cu un acces la reteaua de metrou)

Pentru suma de 5 lei, un calator va beneficia de o calatorie cu metroul si 90 de minute in transportul in comun terestru.

Un abonament de 24 de ore va costa 8 lei, iar abonamentul comun STB / Metrorex pentru 24 de ore va fi 14 lei.

Noutatea la abonamentele de 24 si 72 de ore este ca acestea vor fi chiar 24 de ore de la momentul emiterii. Se elimina notiunea de abonament "de zi" care, cumparat la ora 18:00, de pilda, era valabil doar 6 ore din acea "zi".

Ambele societati introduc si optiuni favorabile pentru companiile care doresc sa isi sustina angajatii sa foloseasca transportul in comun.

Vor exista abonamente de o luna, 6 luni si 12 luni. Preturile lor vor fi de 80 de lei separat pentru fiecare dintre retele (140 de lei in comun STB / Metrorex), 400 de lei (700 de lei in comun STB / Metrorex), respectiv 700 de lei (1200 de lei in comun STB / Metrorex).

Ambele companii ofera posibilitatea de recuperare a abonamentelor nominale in caz de pierdere. Titularii se pot prezenta cu actul de identitate, iar abonamentele vor fi emise din nou pe numele acestora.

Ultima crestere a preturilor biletelor a fost in 2008, in cazul STB, respectiv in 2014, in cazul Metrorex.

"Totodata, potrivit estimarilor, incasarile suplimentare generate de aceasta masura se vor reflecta direct in conditiile de calatorie - prin investitiile pe care cele doua companii le vor putea efectua, anunta ministerul.

Atat Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, cat si Primarul General al Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, ii incurajeaza pe bucuresteni sa opteze pentru un transport in comun terestru si cu metroul. La fel ca in toate capitalele europene, transportul public in comun reprezinta o solutie pentru degrevarea traficului si o alternativa mai putin poluanta la traficul auto", se arata in comunicatul Ministerului Transporturilor.