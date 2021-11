Coșmarul soției bărbatului din Neamț care și-a înjunghiat fetele. ”Când am ridicat ochii, am văzut lama cuţitului şi pe el în întuneric”

Bărbatul din Roman care şi-a ucis o fetiţă şi a rănit-o grav pe sora geamănă a copilei ar fi vrut s-o omoare doar pe soție.

Femeia a declarat că soţul ei s-a năpustit întâi asupra sa în timp ce se afla în pat. A încercat să o înjunghie în gât, dar a ratat lovitura.

Ea s-a luptat cu el, apoi l-a strigat pe băiatul lor, care a fugit din casă şi a reuşit să alerteze autorităţile. În cele din urmă, femeia a reuşit să iasă din locuinţă, dar apoi şi-a dat seama că fetiţele au rămas cu tatăl lor şi s-a temut pentru viaţa lor.

Femeia a povestit pentru stiripiatraneamt.ro că soţul ei se transformase în ultimele luni, slăbise foarte mult, susţinând că are diabet, dar că se autodiagnosticase fără a merge la un consult medical şi că avea insomnii.

Ea l-a surprins într-o noapte că se uita la ea insistent, cu o privire goală şi fixă, iar în altă noapte îşi privea la fel fetele gemene.

Femeia a mai afirmat că sâmbătă dimineaţa îi dăduse uneia dintre fetiţe să mănânce, moment în c care bărbatul s-a năpustit asupra ei.

“Eu cred că a vrut să-mi bage cuţitul în gât dar a ratat pentru că am o rană pe maxilar şi o mică atingere pe gât. El a ratat şi a căzut peste mine. Când am simţit, m-am ridicat şi el deja avea mâna ridicată cu cuţitul în mână.

Când am ridicat ochii am vazut lama cuţitului şi pe el în întuneric, vrând să lovească încă odată. Nu ştiu când am pus mâna şi l-am prins de mâini şi am avut noroc că era slăbit pentru că dacă era în starea de dinainte, eram moartă de mult. Şi i-am prins mâinile şi el, în puterea lui a insistat să infigă cuţitul şi am început să strig şi să urlu”, a povestit femeia pentru publicația locală Ştiri Piatra Neamţ.

Femeia l-a strigat pe băiat, acesta l-a rugat pe tatăl său să înceteze agresiunea, fără succes, după care a ieşit în stradă şi de acolo a reuşit să alerteze autorităţile.

“Eu între timp am reuşit să scap şi am ajuns pe living, el m-a tras de ambele mâini ca să mă tragă înapoi în cameră, eu m-am proptit cu ambele picioarele în tocurile uşii şi m-am zbătut că mă trăgea şi de păr. La un moment dat cred că a obosit, s-a dezechilibrat, am reuşit să ies pe uşă, m-am împiedicat pe scări, am căzut, el a ieşit după mine iar eu m-am speriat, m-am speriat şi am clacat. A venit un pic după mine, cred că a coborât o treaptă şi am fugit speriată”, a mai povestit femeia.

Ea a afirmat că era foarte speriată şi pe moment nu şi-a dat seama că fetiţele au rămas în casă şi s-a temut pentru viaţa lor.

“Îmi pare rău, că l-am prins fără cuţit pe scară, nu am putut să-l trag pe scară după mine, să cadă pe scară, să intru eu în casă… nu am putut. Aş fi vrut să fac altfel, să-mi salvez fetele, aş fi făcut mai multe dar m-am luptat cât am putut eu de mult. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat dar pentru viaţa mea a plătit Sofia şi Melania se luptă să supravieţuiască!”, a mai afirmat femeia.



Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roman au fost sesizaţi, sâmbătă dimineaţa, prin apel 112, cu privire la faptul că, într-o locuinţă, din municipiul Roman, are loc o agresiune în familie.

“La faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie şi jandarmerie, constatând faptul că un bărbat, de 40 de ani, din Roman, ar fi exercitat acte de violenţă asupra soţiei şi a doi copii, în vârstă de trei luni. Victimele au fost transportate de urgenţă la spital. Din nefericire, unul dintre copii a decedat”, a transmis IPJ Neamţ.

El şi-a înjunghiat un copil în zona inimii, iar celălalt în zona toracică. Fetiţa care a supravieţuit este internată în stare gravă la un spital din Iaşi.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, Marius Emil Ianuş, a declarat, duminică, pentru News.ro, că bărbatul a povestit în timpul audierii că îşi aminteşte momentul în care şi-a agresat soţia cu cuţitul, dar apoi susţine că nu mai ştie ce s-a întâmplat.

“Ştie momentul când a agresat-o pe soţia lui cu cuţitul şi apoi după acest episod nu îşi mai aduce aminte ce s-a întâmplat. Recunoaşte că ar fi putut să îi agreseze pe cei doi copii, în vârstă de trei luni, nu ştie precis, dar admite că ar fi posibil. El zice că are o lipsă de memorie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Bărbatul a mai povestit că era stresat din mai multe probleme, printre care şi cele legate de firma pe care o conduce. Bărbatul din Roman urmează să fie supus unei expertize psihiatrice.