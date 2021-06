Jandarmeria Romana este din nou acuzata ca isi aroga fara drept meritele actiunilor in conditiile in care salvamontistii au fost cei care si-au riscat viata pentru a duce la bun sfarsit misiunea. Disputa Salvamont-Jandarmerie dureaza de ani buni, nefiind prima data cand conflictul ajunge in public.

Printr-o postare pe pagina de Facebook a dispeceratului national, Salvamont Romania reproseaza jandarmilor din Vrancea ca se lauda cu actiunea de salvare a celor 12 muncitori surprinsi de o viitura in comuna vranceana Nereju.

"Postare jenanta a jandarmeriei Vrancea, care se lauda cu actiunea de salvare facuta de Salvamont, fara sa nominalizeze acest fapt. SALVAMONT Vrancea a realizat sistemului de evacuare, intreg echipamentul folosit a apartinut Salvamont, un salvamontist a trecut raul la cei surprinsi de viitura, le-a pus hamuri de salvare pe ei si i-a asigurat pe tiroliana. Dar, asa e cand privitorii se cred mari salvatori. Jenanta atitudine domnilor jandarmi, eroi la privit! ", este mesajul postat pe pagina de Facebook a Salvamont Romania.

Salvatorii montani le reproseaza jandarmilor ca au stat si au filmat de pe margine cu drone, pe care au si pierdut-o in apa, in timp ce altii isi riscau viata traversand raul umflat de viitura pe corzi intinse.

"Si puteati sa ne aduceti si multumiri ca v-am salvat drona pe care ati manevrat-o atat de profesional incat ati dat cu ea in apa, dar, daca nu eram noi sa o recuperam nu mai aveati cu ce imagini sa va laudati abilitatile de cameramani", concluzioneaza Salvamont Romania in mesajul postat pe pagina de Faceboook.

Contactat telefonic, Sabin Cornoiu, seful Salvamont Romania, a declarat ca nu este pentru prima data cand jandarmii "fura" actiunile de salvare in conditiile in care ei nu au abilitati si nici atributii pentru salvare pe munte.

"Baietii de la Salvamont Vrancea si-au riscat viata, au intrat in apa, au legat oamenii, au facut toata actiunea si tu spui ca ai intervenit alaturi de pompieri. Tu alaturi de pompieri te-ai uitat la salvatori. Dar ei spun ca au vorbit (in comunicatul de presa n.r.) doar de ei. Da, au vorbit doar de ei, spunand ca au intervenit alaturi de pompieri sa salvezi oameni. Nu, salvatul de oameni l-au facut salvamontistii. Iar alaturi de pompieri si alte institutii prezente tu te-ai uitat", a declarat pentru Ziare.com Sabin Cornoiu, seful Salvamont Romania.

"Miza este imaginea"

Intrebat care este pana la urma motivul pentru care jandarmii isi aroga pe nedrept meritele, Sabin Cornoiu a precizat ca "miza este imaginea, pentru ca la chestii de genul acesta da bine la public. Jenant a fost ca n-au spus ca au participat la salvare alaturi de pompieri si Salvamont. Sa ne fi pus ultimii pe lista, poftim. Cum sa spui ca tu nu ai stiut cine este acolo, cand ti-ai pierdut drona in apa si ti-a adus-o Salvamontul si apoi ai scos imaginile din ea ca sa te lauzi cu ele pe Facebook".

Salvamontistii sustin ca atributiile jandarmilor montani sunt reglemetate de lege si acestea se reduc exclusiv la asigurarea linistii publice si ordinii in zona montana.

"In Romania este legiferat ca salvarea montana se face de catre persoanele pregatite professional si atestate ca salvatori montani. Este profesie reglemetata la nivel european. Noi salvam oamenii, dumnealor fac ordine publica" a explicat Sabin Cornoiu.

In ianuarie 2019 un scandal similar a izbucnit intre cele doua structuri. Atunci jandarmii montani din Prahova au fost acuzati ca si-au atribuit salvarea a zeci de turisti blocati in telegondola din Sinaia, in conditiile in care salvamontistii au fost cei care au coborat nu mai putin de 40 de persoane la baza muntelui. La fel s-a intamplat si in 2018, cand jandarmii s-au laudat cu salvarea unor turisti blocati la Babele, in timp ce intreaga operatiune de recuperare a 130 de persoane a fost organizata de Salvamont, reprezentantii Domeniului Schiabil Sinaia si S.C. Teleferic S.A. Busteni care au pus la dispozitie intreaga logistica (masini tip ratrak) si oameni.

Salvatorii montani din Busteni spun ca nu putine au fost cazurile in care jandarmii montani "apareau in poza de final", atunci cand echipele de salvamontisti ajungeau la baza muntelui dupa ore intregi de actiune. Mai mult, lipsa de pregatire si de aptitudini de catarator pe munte a jandarmilor au pus in pericol actiunea de salvare in sine.

"Se urcau pe munte si cautau pozitia cea mai buna pentru a face fotografii fara sa le pese ca doborau pietre in capul colegilor. Sau la final de actiune, sareau pur si simplu sa puna mana pe targa, sa apara si ei in fata camerelor de luat vederi. Ei nu sunt pregatiti pentru asa ceva, pentru salvare pe munte, nu au aptitudini pur si simplu", spune unul dintre salvamontistii din Prahova.

Referitor la interventia de la Nereju, IJJ Vrancea face precizarea ca 8 jandarmi au participat, la solicitarea ISU Vrancea, pentru salvarea persoanelor aflate in pericol.

Reactia Jandarmeriei

Dupa aparitia in spatiul public a acuzatiilor venite din partea Salvamont Romania, Jandarmeria a venit cu explicatii sustinand ca in postarea lor anterioara nu au pomenit si despre interventia salvatorilor montani intrucat o facuse ISU Vrancea.

"Postarea a fost facuta pentru a evidentia actiunea jandarmilor, fara a afirma ca salvarea persoanelor a fost realizata exclusiv de jandarmi. De asemenea, postarea noastra a fost facuta dupa ce ISU Vrancea, coordonatorul misiunii, a dat toate detaliile privind fortele participante la aceasta interventie.

Avand in vedere ca toate datele despre aceasta interventie erau publice, comunicarea noastra a urmarit informarea opiniei publice cu privire la actiunea personalului propriu.

In niciun moment nu am minimalizat participarea salvamont sau a celorlalti participanti - politia, primaria, ambulanta etc la aceasta actiune - nici acestia nu au fost mentionati pentru ca informatia era deja publicata oficial de ISU Vrancea. De altfel, pe pagina proprie, am recunoscut contributia Salvamont la reusita misiunii si o facem si acum".