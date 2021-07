Pandemia de COVID-19 pare ca si-a pierdut puterile in Romania. Numarul deceselor zilnice si ale noilor cazuri de imbolnaviri se afla in ultima perioada la valori comparative cu cele de la inceputul pandemiei.

Cu sub 100 de cazuri zilnice noi, sub 500 de pacienti internati din cauza virusului, dintre care putin peste 70 in sectiile de ATI, pandemia este sub control. Totusi, doar circa patru milioane si jumatate de romani s-au vaccinat, ceea ce inseamna aproximativ 24% din populatia tarii.

Intrebarea de pe buzele multor oameni este cum se pot inregistra cifre atat de bune, cand rata de vaccinare este atat de mica.

Medicul Marius Geanta, co-fondatorul Centrului pentru Inovatie in Medicina, sustine ca, in loc sa se faca corelatia doar cu persoanele vaccinate, trebuie sa fie luat in calcul si numarul oamenilor care au trecut prin boala, deci au dobandit anticorpi.

In plus, numarul real al persoanelor care au avut virusul este mai mare decat cel prezentat in rapoartele oficiale fiindca nu toti au fost luati in evidenta.

Unii nici nu stiu ca au avut COVID-19, fiind asimptomatici. Totusi, aceste realitati sunt valabile doar pentru orasele mari, spune medicul Geanta.

"Numarul cazurilor inregistrate zilnic este mic de circa o luna. In ultimele zile au fost chiar sub 100, asta la un numar considerabil de teste. Se fac constant peste 20.000 de teste, chiar 30.000. Atatea se faceau si la inceputul valului trei, iar atunci erau mult mai multi oameni diagnosticati", explica Marius Geanta.

Medicul spune ca trebuie sa luam in calcul si alte elemente. De exemplu, miercuri, 30 iunie, in spitale mai erau 450 de oameni internati din cauza COVID-19, dintre care 73 la terapie intensiva, deci tendinta este de scadere.

"Toti acesti indicatori merg in aceeasi directie, ceea ce ne arata ca, intr-adevar, suntem intr-o faza de control a pandemiei", explica Marius Geanta.

Marile orase au atins o oarecare imunitate de grup

Marius Geanta sustine ca marile orase sunt "in zona imunitatii de grup" si da exemplul Capitalei.

"Majoritatea cazurilor de COVID-19 au aparut in marile orase. Deci, imunitatea obtinuta ca urmare a trecerii prin boala este cea mai mare comparativ cu restul localitatilor pentru ca aici au fost cei mai multi bolnavi si cei mai multi contacti ai lor", explica Marius Geanta.

Persoanele infectate de la inceputul pandemiei in marile orase

Bucuresti - 183.687 + Ilfov - 45.127

Timis - 54.348

Iasi - 42.417

Cluj - 57.584

Numar total de persoane infectate in Romania - 1.080.792

"De cand a inceput pandemia, in Bucuresti si Ilfov au fost circa 228.000 de persoane diagnosticate cu COVID-19 si luate in evidenta. Asta inseamna cam 21% din totalul cazurilor la nivel national", continua Marius Geanta.

El spune ca trebuie sa luam in calcul si ca numarul real al persoanelor infectate este de 2-3 ori mai mare decat cel al oamenilor luati in evidenta si ca acelasi rationament se aplica si pentru alte orase, cum ar fi Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi.

"Deci, un numar consistent de oameni din marile aglomeratii au trecut prin boala si au, sub o forma sau alta, anticorpi", spune Marius Geanta.

Medicul continua exemplul Capitalei, unde procentul persoanelor vaccinate e mare. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunta in 31 mai ca peste 50% din populatie s-a vaccinat cu cel putin o doza si ca circa 560.000 au primit ambele doze, din totalul de 2,2 milioane de persoane eligibile, ceea ce inseamna un procent de peste 25%. Iar de la sfarsitul lunii mai numarul a crescut.

"Acestea sunt genul de procente pe care le vedem in mediul urban mare. Sigur, nu putem sa adaugam propriu-zis procentul celor care s-au vaccinat la cel al oamenilor care au trecut prin boala deoarece unii dintre ei s-au si imbolnavit, s-au si imunizat.

Oricum, daca ne uitam la aceste cifre, putem sa ne gandim ca, probabil, unele orase mari sunt in aceasta zona a imunitatii de grup. Asta explica si de ce numarul de cazuri este redus in acest moment si de ce exista un control asupra pandemiei", concluzioneaza Marius Geanta.