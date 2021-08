Reacția cu tâlc a șefului Salvamont România față de cei care cer sancționarea turiștilor care alertează inutil salvatorii: ”Despre ciobanul care paște oile cum pot să spun că a părăsit poteca”

Isprava turistului din București căutat trei zile prin munți de 18 salvamontiști din Prahova, deși el era acasă, a stârnit o serie de controverse în mediul online.

Oamenii cer ca bărbatul să fie sancționat pentru că a alertat inutil forțe impresionante deși putea să oprească toată această acțiune anunțand la telefon că s-a descurcat singur și nu mai are nevoie de ajutor.

Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, îi contrazice pe cei care cer pedepsirea exemplară a turistului uituc și explică de ce omul a procedat bine, cu un mic amendament.

”Indiferent unde suna, la 0Salvamont sau la 112, el atunci când a sunat, a avut o problemă. Greșeala lui a fost că, odată ce s-a încheiat această problemă și a ieșit din starea de rătăcire sau de ce a avut el, nu a anunțat că a ajuns și că totul este în regulă. Asta a fost singura problemă. Nu-l învinovățim decât pentru treaba finală. Ca alarmare, omul a procedat corect. Noi încurajăm pe toată lumea să sune atunci când se simte în nesiguranță, dar când/dacă a depășit momentul acesta să anunțe că s-a terminat cu bine”, a precizat șeful Salvamont România.

”Pe munte, ceva aparent banal poate să degenereze în câteva minute în risc de viață”

Acesta consideră că într-o astfel de situație nu se impune aplicarea unor amenzi pentru că ar descuraja turiștii și oamenii în general să solicite servicii de urgență, speriați de gândul unei sancțiuni în cazul în care ”urgența” nu ar fi demnă de 112. Sabin Cornoiu este de părere că evenimentul din acest weekend de la Sinaia este o reușită, atâta vreme cât nu s-a finalizat cu găsirea unui cadavru pe munte.

”Într-adevăr ne-am mobilizat, ne-am pus viața în pericol, am scos atâția oameni pe traseu la căutare, am căutat ca disperații, dar până la urmă putem noi să spunem că am căzut noi de fraieri, dar bine că s-a terminat așa, bine că nu am găsit un cadavru. Noi trebuie să privim partea bună a lucrurilor, dar să ne apucăm acum să spunem ce bine ar fi să îi amendați pe ăștia, asta ar însemna ca alții, care sunt în situație similară, să se gândească de două ori înainte să sune și poate chiar sunt într-un moment care degenerează în ceva grav”, a explicat Cornoiu.



Șeful Salvamont sfătuiește turiștii aflați pe munte să ceară ajutorul salvatorilor de câte ori simt nevoia, pentru că pe creastă sau chiar pe potecă, în pădure, ceva aparent banal se poate transforma în risc de viață.

”Am avut un caz: îl durea piciorul pe un om la coborâre. Nu s-a oprit, nu ne-a întrebat. După o sută de metri, durerea aia l-a făcut să calce strâmb și i-a ieșit osul prin picior. Abia atunci ne-a sunat. Dacă ne suna înainte, îl sfătuiam să nu forțeze nota, să stea liniștit, să se maseze, să facă un pas de încercare, să lege piciorul cu ceva, îi dai omului un sfat. E, când i-a ieșit osul trei centimetri prin picior și cu hemoragie, păi până am ajuns noi în 30, 40 de minute, dacă nu avea șansă, murea de n-avea trebă. De la un lucru în aparență mic se poate ajunge la ceva foarte grav în doar câteva minute”, a explicat Sabin Cornoiu.

Acesta a precizat că oamenii care îi critică pe cei care se abat de la traseu, de la potecă și cer pedepsirea pentru gestul lor, trebuie să înțeleagă că salvatorii montani nu fac diferența între turiști, ciobani, culegători de fructe de pădure, tăietori de lemne sau localnici.

”Cum să amendezi turistul care părăsește poteca, dacă mai jos e ciobanul care paște oi în cizme de cauciuc”

”Să-i speriem cu amenzi, nu cred că e o idee bună. Gândiți-vă că mulți spun, pune-i să plătească, ce caută pe munte, dar nimeni nu realizează că noi poate în alte 30, 40 la sută dintre cazuri ne ducem la oameni care nu au nicio treabă cu turismul pe munte. Sunt tăietori de lemne, sunt ciupercari, sunt afinari, sunt pescari, sunt locuitori din așezările de plai, sunt zburători cu parapanta sau sunt sportivi. Noi nu întrebăm ce căuta acolo, pentru noi sunt doar oameni care trebuie salvați. Polemici din acestea, pornite de la încălțămintea neadecvată pentru munte, deci să plătească sunt … Dar cine e în stare să spună că talpa respectivă nu era bună pe iarbă sau nu era bună pe udătură. Nu știe nimeni să facă diferența asta. Cum să amendezi un turist pentru că a părăsit poteca, dacă la o sută de metri de el mai jos este un cioban cu oile care alunecă și el cu cizmele lui de cauciuc. Despre el cum pot să spun că a părăsit poteca, dacă el paște oile acolo pe pășune. Deci pe turist îl amendezi că a părăsit poteca și pe afinar nu-l amendezi că el culegea afine. Astfel de conflicte trebuie stopate, oamenii sunt odihniți, scriu ce vor, e treaba lor, dar noi analizăm concret de la fața locului și ne-am dat seama că nu poți să te dai la o parte, nu poți să spui nu, trebuie să te duci la toată lumea. Noi mergem la urgențe, nu mergem la turist sau la cioban. Asta e ideea”, a concluzionat Sabin Cornoiu.

”Când o să mi se ceară să verific dacă omul ăla are asigurări plătite mă voi lăsa de salvare”

Acesta a ținut să precizeze că în momentul în care va fi pus să verifice dacă un turist aflat într-o situație critică pe munte are asigurările medicale plătite la zi, așa cum se întâmpla în unele țări, atunci ”mă voi lăsa de salvare”.

Șeful Salvamont explică turiștilor mai puțini familiarizați cu numărul de urgență 0Salvamont că de fiecare dată când este apelat, o echipă de salvatori montani va interveni într-un fel sau altul, exact ca în cazul Serviciului de Ambulanță sau în cazul pompierilor. Dar este important ca, odată ce persoana nu mai are nevoie de ajutor pe munte pentru că s-a descurcat singură sau ajutată de alți turiști, este de bun simț să anunțe că totul s-a terminat cu bine și nu mai are nevoie de sprijinul salvamontiștilor.

”Nu trebuie să le tăiem elanul oamenilor. Ei trebuie să știe că Salvamont este acolo și că indiferent ce s-ar întâmpla tu anunță-i ca să vadă ei ce trebuie făcut astfel încât să se termine totul cât mai bine”, este mesajul șefului Salvamont România.