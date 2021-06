Sefii Romprest spun ca nu s-a intrerupt colectarea deseurilor in Sectorul 1, numai ca acestea nu au unde sa fie predate

Directorul operational al Romprest, Sorin Velicu, a declarat marti ca operatorul de salubritate nu a intrerupt colectarea deseurilor, numai ca nu are unde sa le predea.

"Vreau sa va anunt ca si singurul operator care a mai ramas sa preia o cantitate mica de deseuri, pana intr-o suta de tone pe zi - noi colectam de pe sectorul 1 peste 500 de tone - pentru ziua de maine si-a atins capacitatea si chiar am primit informatia ca abia de joi, de la ora 14, mai putem aduce deseuri acolo. Deci, Romprest nu a intrerupt nicio zi colectarea deseurilor, masinile sunt pline, iar capacitatea de stocare in containere specializate din garaj a ajuns la 3.088 de metri cubi de deseuri care, in marea lor majoritate, trebuie depozitate direct, facand parte din categoria de deseuri stradale care nu mai necesita tratare. Noi nu avem aceasta posibilitate la aceasta ora sa ducem aceste deseuri", a spus Sorin Velicu, la intrevederea factorilor implicati in domeniul salubritatii in Sectorul 1, care a avut loc, marti, la propunerea presedintelui PNL Sector 1, Sebastian Burduja.

Velicu a mentionat ca problemele au aparut pentru ca plata serviciului de salubrizare nu se mai realizeaza in regim de continuitate.

"Restantele la plata nu constituie decat cantitati de servicii si cantitati de deseuri colectate de pe stradal care nu au fost achitate de Primarie si la randul nostru nu am putut sa le achitam operatorilor", a spus el.

In alta ordine de idei, referitor la faptul ca primarul Clotilde Armand a atras atentia ca pretul salubrizarii in Sectorul 1 este necompetitiv fata de cel din Oradea, el crede ca "se compara mere cu pere". Sorin Velicu a punctat ca exista diferente intre documentatiile de licitatii de la o localitate la alta.

Iancu Toader, avocat al Romprest, a declarat ca, din totalul neachitat de Primaria Sectorului 1 catre operatorul de salubritate, aproape 26 de milioane de lei sunt pentru prestatii din 2021, iar diferenta de circa 96 de milioane de lei e aferenta anului trecut.