Românul care l-a impresionat pe Elon Musk poate scrie istorie. Mașinăria care ar face inutile avioanele și trenurile de mare viteză

Românul Denis Tudor ar putea intra în istorie dacă proiectul său de dezvoltare a unui nou și revoluționar mijloc de transport, Hyperloop, va deveni realitate.

Pentru asta, el beneficiază de finanțare din partea Guvernului Elveției și a semnat chiar de curând un parteneriat cu TTCI, o filială a Asociaţiei Căilor Ferate Americane.

Un tânăr doctorand român din Lausanne lucrează la proiectul unui nou mijloc de transport, Hyperloop, care ar putea asigura legătura între diverse puncte ale lumii în timpi record și cu un consum de energie redus. Denis, care deține propria companie, Swisspod, se gândește la acest proiect încă din 2015.

Totul a început însă în 2012, atunci când excentricul miliardar Elon Musk

prezenta proiectul unui nou mijloc de transport, diferit de tot ceea ce s-a inventat până acum. Botezat Hyperloop, se preconizează să înlocuiască pe viitor trenurile de mare viteză şi chiar şi avioanele, pe distanţe de maximum 1.600 de kilometri. În esență, Hyperloop ar fi asemănător unei capsule care rulează într-un tub special cu viteze de până la 1.200 kilometri pe oră.

Cum l-a impresionat pe Elon Musk

Aici intră în rol Denis, după ce acelaşi Elon Musk a organizat, în 2015, un concurs pentru tinerii inovatori având ca temă tocmai acest proiect. Competiţia a avut loc în SUA și a adunat 27 de echipe, iar șase dintre ele au fost premiate de juriu. Printre premianți s-a numărat şi rLoop, echipă condusă de Tudor, care a luat două premii1. Astfel, echipa lui a luat locul întâi pentru cel mai bun design şi locul întâi pentru inovaţie. Premiile au fost oferite de însuși Elon Musk.

„«rLoop» a fost aventura vieţii mele, dar am renunțat după ce construisem două prototipuri Hyperloop. Când am ajuns în Elveţia, la studii, am luat-o de la început“, spune Denis. Pașii făcuți între timp l-au făcut cunoscut inclusiv în SUA, iar celebrul post de televiziune CNN l-a intervievat în urmă cu câțiva ani.

Întâlnirile cu Elon Musk

Denis s-a întâlnit cu Elon Musk de atunci de mai multe ori. Ultima dată, cei doi s-au întâlnit în iulie 2018, la sediul SpaceX, în Los Angeles.

„M-a invitat și am discutat cred că în jur de o oră şi jumătate. Discuția a fost despre Hyperloop, voia să știe dacă am mai făcut progrese și era curios cum văd eu proiectul”, a afirmat Denis.

Așa cum i-a spus și miliardarului american, Hyperloop, în viziunea lui Denis Tudor, ar trebui să fie eficient pe distanţe medii și să ajungă la cel mult 1.500 - 1.600 de kilometri. Viteza ar fi de 1.200 de kilometri pe oră, iar infrastructura ar consta într-un tub special vid, prin care ar urma să circule cu viteze cuprinse între 1.000 și 1.200 de kilometri pe oră un fel de capsulă.

Conform unor calcule făcute de Denis, capsulele ar putea transporta pasagerii de la Geneva la Zurich, pe o distanţă de peste 270 de kilometri, în doar 17 minute. Însă Hyperloop nu va fi doar pentru transportul pasagerilor, ci şi pentru cel al mărfurilor, ceea ce îl face şi mai preţios. La fel de important ar fi și că Hyperloop ar avea un consum redus de energie, mizându-se și pe reducerea poluării.

Mai ieftin ca o autostradă sau o cale ferată

Dacă prețurile implementării proiectului ar putea să pară mari pe hârtie la prima vedere, în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Un kilometru de tub ar costa undeva între 26 de milioane de franci elveţieni şi 50 de milioane de franci elvețieni. Există linii ferate și autostrăzi mai scumpe, inclusiv în România. De altfel, într-o țară așa cum e România, unde întreaga infrastructură e practic la pământ, Hyperloop ar rezolva multe probleme, la costuri rezonabile.

Că proiectul lui Denis este cu adevărat unul de viitor și că nu reprezintă o fantasmagorie o dovedește faptul că Guvernul Elveției s-a implicat și susține cu granturi compania Swisspod, cofondată de Denis Tudor, care este CEO.

Din această postură, el a semnat joi, 2 septembrie, un parteneriat cu TTCI, o filială a Asociaţiei Căilor Ferate Americane. Parteneriatul înseamnă o asociere pentru dezvoltarea şi construcția celei mai noi instalaţii de testare Hyperloop din Pueblo, Colorado. De altfel, aceasta ar fi a doua pistă de testare operațională pentru Hyperloop, după cea înființată în Europa, în iulie 2021. Cea de-a doua pistă va fi construită la PuebloPlex, în America.

„Am selectat TTCI pentru experienţa sa remarcabilă, pentru leadership-ul şi succesul arătat în testarea, dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor de transport emergente. Acest nou parteneriat va fi vital pentru poziţionarea noastră pe piaţă, nu numai ca pionieri ai unui sistem de propulsie extrem de eficient, ci şi ca una dintre cele mai accesibile propuneri de infrastructură Hyperloop din lume”, a spus Denis Tudor, în cadrul unei conferințe.

A fost completat de Kari Gonzales, CEO în funcție al TTCI. „Parteneriatul nostru cu Swisspod este prima dintre numeroasele oportunități de a ne extinde moștenirea ca lideri în domeniul cercetării în transporturi. Experiența echipei noastre în testarea performanței și capacitatea noastră de a reduce ciclul de dezvoltare a produselor sunt de neegalat în America de Nord ”, a spus Gonzales.

Nu este însă foarte clar când Hyperloop va deveni realitate și când vom avea primele curse în lume destinate pasagerilor. Totul depinde de finanțările ulterioare și de felul în care vor decurge testele din SUA și Europa.