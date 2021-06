Romanii si italienii sunt printre tintele britanicilor radicali care nu mai vor straini in tara lor dupa Brexit. Mai multi romani au primit scrisori de amenintare in care li se cere sa plece acasa.

Nicoletta Peddis, o italianca din York, a publicat pe Twitter continutul unei scrisori de amenintare din partea vecinilor xenofobi si spune ca astfel de scrisori au primit si romanii care au locuit in zona si au ales sa paraseasca orasul.

"Am castigat Brexit", isi incepe autorul scrisorii randurile, dupa care trece abrupt la subiect: "E timpul sa va carati de unde ati venit. Nu avem nevoie de straini care sa ne ocupe locurile de munca".

Italianca a postat o poza a scrisorii pe Twitter, iar ulterior aceasta a fost distribuita de sute de oameni. "N-am fost sigura daca vreau sa o impartasesc, insa m-am gandit de cate ori in ultimii cinci ani am fost victima unor remarci xenofobe si nu am impartasit-o pentru ca a fost prea dureros pentru a fi transformata in cuvinte".

"Si faptul ca nu am impartasit astea mi-a afectat cu adevarat sanatatea mintala. Asadar, de aceea impartasesc astazi (scrisoarea - n.r.), pentru a transforma durerea si furia in cuvinte si pentru a putea sa fac fata uratului vremurilor in care traim.

De asemenea, impartasesc asta pentru a incuraja pe oricine este victima unor episoade similare sa raporteze politiei si sa impartaseasca daca vrea sa vorbeasca despre asta", a scris italianca.

Aceasta a povestit pentru presa din Marea Britanie si alte episoade vecine cu xenofobia. Ea a spus anul trecut ca se afla intr-un restaurant cu prieteni in York si grupul vorbea italiana cineva le-a strigat sa vorbeasca in engleza pentru ca sunt in Anglia. Apoi, a povestit ca, atunci cand lucra in comertul cu amanuntul, un client a cerut sa fie servit de altcineva, deoarece nu se simtea confortabil cu cineva din alta tara.

Politia investigheaza acest caz

Ea a declarat ca scrisorile au fost raportate Politiei Locale, care ia "foarte in serios" si "investigheaza pentru a afla daca este vorba de un incident izolat sau daca altcineva din zona a primit-o".

Yorkshire Post scrie ca Nicoletta, care lucreaza pentru Nestle, a spus ca s-a simtit socata, suparata si trista. Insa, a adaugat ea, raspunsul de sustinere la tweet-ul sau a ajutat-o.

"De cele mai multe ori m-am simtit trista. Este cu adevarat neplacut, nimic la fel de rau nu ni s-a mai intamplat in York. Acesta este un alt nivel, sa primesti acest lucru in propria ta casa. Este nelinistitor. Ei stiu unde traim. Dar sper ca este vorba doar de ei care se descarca printr-o scrisoare si ca nu ma simt in nesiguranta", a scris italianca.

Britanicii scriu ca aproximativ 1.121 infractiuni xenofobe si rasiste au fost raportate Politiei din North Yorkshire intre 2018 si 2020.

Cifra a crescut de la an la an, desi se crede ca multe victime ale infractiunilor motivate de ura nu raporteaza incidentele politiei.

Un purtator de cuvant al Consiliului orasului York a declarat ca este ingrozit de scrisoarea care a fost trimisa mai multor gospodarii. "Am rugat pe oricine primeste aceasta scrisoare sau e victima oricarei alte infractiuni rasiste sau motivata de ura sa o raporteze la 101, unde este disponibil si sprijin", a declarat purtatorul de cuvant.

"Intelegem ca aceste scrisori din York au provocat ingrijorare si vrem sa ii asiguram pe cei afectati si pe cei din comunitatea larga ca luam aceasta problema foarte in serios si suntem hotarati sa gasim cine este responsabil pentru trimiterea lor", a mai afirmat inspectorul Andy Godfrey.