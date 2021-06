Noi conditii de calatorie in Spania. Romania nu mai este considerata tara cu risc de infectare

Romanii pot calatori in Spania fara probleme FOTO Facebook

Romanii care vor calatori, incepand de luni, in Spania, nu vor mai trebui sa prezinte la sosire certificatul care atesta vaccinarea completa impotriva COVID-19, un test negativ PCR sau antigen ori certificatul de recuperare post-COVID-19, a informat, duminica, Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat remis AGERPRES.

Sursa citata precizeaza ca autoritatile spaniole au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Spaniei pentru persoanele care sosesc din Romania, ca urmare a faptului ca tara noastra nu mai este considerata a face parte din categoria statelor cu risc de infectare.

"Astfel, cetatenii care sosesc din Romania in Spania pe cale aeriana nu mai trebuie sa prezinte la intrarea in Spania urmatoarele documente, stabilite anterior: certificat care atesta vaccinarea completa impotriva COVID-19, test negativ PCR sau antigen sau certificat de recuperare post-COVID-19. Totodata (...) ramane valabila obligatia ca toate persoanele care calatoresc spre Spania, pe cale aeriana sau maritima, sa completeze, anterior efectuarii calatoriei, un formular privind starea de sanatate, prin intermediul aplicatiei Spain Travel Health (SpTH) sau a paginii de internet www.spth.gob.es.

In situatia in care pasagerul este minor sau o persoana dependenta, formularul poate fi completat de catre tutore, care va fi responsabil pentru veridicitatea informatiilor furnizate", se precizeaza in comunicatul citat.

Ulterior completarii formularului, se va genera un cod unic QR de sanatate, care va trebui prezentat (digital sau pe suport hartie) la controlul de sanatate efectuat in aeroportul/portul de destinatie. Daca formularul va fi semnat din aplicatie, acesta va aparea in sectiunea "Calatoria mea", iar utilizatorul va receptiona si un e-mail care poate fi imprimat, a mentionat sursa citata.