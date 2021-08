De departe cel mai amplu proiect de documentar dedicat naturii din țara noastră, "România sălbatică" a însemnat zeci de mii de ore de muncă timp de mai bine de un deceniu. Cei doi autori, Dan Dinu și Cosmin Dumitrache, au parcurs mii de kilometri în zone spectaculoase și greu accesibile, unde s-au adus și filmat povești unice despre biodiversitatea țării.



Munca celor doi tineri pasionați nu a rămas fără ecou. Documentarul lor a înregistrat cel mai mare număr de spectatori la TIFF Cluj, iar premiera a fost sold-out cu câteva zile înainte de proiecţie.

Întreaga poveste a fost narată de cunoscutul actor Adrian Titieni, iar coloana sonoră e semnată de compozitorul Alexei Ţurcan, în timp ce vocea Mădălinei Pavăl a completat inspirat acest triunghi. "România sălbatică" a fost răsplătit cu Premiul publicului la TIFF 2021, iar documentarul a fost deja proiectat în mai multe orașe din țară în luna august, înainte de lansarea oficială în cinematografe, pe 17 septembrie.

A început acum 11 ani, dar ca proiect foto

"De opt ani lucrăm împreună. E o diferență de vârstă de opt ani între noi, chiar dacă nu pare. Ne-am cunoscut prin prisma proiectului. Eu începusem proiectul ăsta fotografic în 2010 și la trei ani după, Cosmin, văzând despre ce e vorba și el făcând partea de video, a zis: hai, să-i dăm și latura asta. Și cumva așa ne-am cunoscut și așa a plecat povestea mai departe. Ideea de a face un film România sălbatică era doar în stadiul de idee”, rememorează Dan.

Confundat de mulți cu un proiect oarecum asemănător, "România neîmblânzită", proiectul celor doi este mult mai vechi. A fost finalizat mai greu din cauza lipsei bugetului, dar și pentru că a fost vorba de un alt concept.

"Nu am avut bugetul lor, ei au avut sponsori. Și conceptul a fost diferit. Ei au plecat pe un proiect făcut de niște oameni de afară, mergând pe niște lucruri care funcționează. Noi am încercat pe cât posibil, cu atât mai mult după ce a fost proiectul ăsta, să ne diferențiem prin mai multă autenticitate, având o echipă 100% românească, plus că am încercat să filmăm mai românește cumva, să fii mai aproape de locurile alea, să le înțelegi mai bine, să le arătăm mai mult locurile respective, să nu fim generali în povești", a explicat Dan.

A fost momentul intervenției lui Cosmin. "Tot filmul are o notă mult mai personală și a locului, fiind noi de-ai zonei și trăind în România. Eu sunt din Câmpina de origine, dar trăim amândoi în Brașov. Tocmai asta am vrut să demonstrăm prin filmul ăsta, să fie totul autentic 100%, filmat totul în România, cu animale în libertate, în sălbăticie.”

"Nu ar putea cineva să facă un film de genul ăsta, să stea 10 ani într-o etapă de producție continuă dacă nu i-ar plăcea ce face”, l-a completat Dan.

Filmările au fost făcute pe cuprinsul întregii țări

Filmările au fost făcute pe cuprinsul țării, din nordul Maramureșului, pentru pădurea virgină de la Strâmbu-Băiuț, până la Lunca Mureșului pentru pădurile de luncă. Pentru cocoșii de munte și pentru cerbii carpatini, cei doi s-au dus în Bucovina, în Munții Giumalău.

"Speciile de păsări au fost în diferite zone. În Delta Dunării am găsit, desigur, preponderent păsări. În rest, la fel, în bălțile din Transilvania, pe mai multe râuri din țară. Cu urșii am vrut neapărat să avem o secvență în habitat alpin, în zona Munților Făgăraș și am reușit să o surprindem acolo. Capre negre, la fel, în habitat montan, în Ceahlău, în Piatra Verde. Culmea, urșii nu au fost ușor de găsit. Chiar am umblat mult după urși și nu găseam. Am mai avut și o secvență cu niște urși la niște observatoare specializate în care urșii veneau mai aproape și acolo am făcut mai multe detalii, dar există și secvența aceasta în zona alpină a Munților Făgăraș", afirmă Cosmin.

Într-o perioadă în care există o presiune puternică pentru ca urșii să fie vânați masiv în România, cei doi consideră că soluția nu este ca animalele să fie ucise și spun că s-ar putea găsi și o cale mai puțin sângeroasă pentru a rezolva problema animalelor care atacă omul.

"Chestia asta cu urșii e interesantă, pentru că deși vuiește acum presa de ce se întâmplă, experiența noastră cu urșii a fost de fiecare dată una absolut normală. De cele mai multe ori au fugit de noi și ne-am întâlnit cu urși de multe ori. Dar de fiecare dată au ocolit prezența noastră.

Nu zicem că trebuie nici o eradicare a urșilor și nici o expulzare a oamenilor de acolo. Trebuie soluții care în alte cazuri funcționează. Adică de la un gard electric până la niște metode mai bune de a-ți proteja ograda. Dar nu suntem noi specialiști să judecăm treaba asta. Noi am încercat să prezentăm natura așa cum o vedem noi, o natură nealterată", arată Dan.

Chiar dacă au existat și momente mai dificile, cei doi nu s-au gândit niciun moment să renunțe la proiectul lor. Și nu au avut probleme nici cu animalele, simțindu-se în siguranță în permanență. "Cu siguranță au fost momente în care ne-a plouat, în care am înghețat de frig. Asta a fost normal. Dar nu putem să spunem că au fost momente în care să spunem: gata, hai să închidem. Nu l-am luat ca pe un job, a fost o pasiune și a fost un proiect de suflet. Dincolo de muncă, de efortul financiar depus pentru că nu am avut un sponsor mare în spate, pur și simplu am plecat să facem un proiect de capul nostru", mai spune Dan.

Lupul s-a lăsat cel mai greu filmat

Dintre sălbăticiuni, cel mai greu s-a lăsat găsit lupul. Asta deși cei doi au filmat și râși, animale despre care se spune că sunt nu doar foarte rare, ci și aproape imposibil de surprins în fața camerelor video.

"Am putea spune că lupul a fost cel mai greu de găsit, pentru că râsul l-am prins. Cu lupii a fost greu, am reușit să îi filmăm doar cu acele camere cu senzori de mișcare. Am încercat de mai multe ori la pândă, dar fără succes. Lupul este un animal extrem de inteligent. Dacă râsul mai greșește, fiind o felină mai curioasă, ca orice pisică este mai curios, și vine, se uită, te mai pândește să vadă ce faci, dar niciodată să te atace, lupul nu face chestia asta. Lupul te simte și te ocolește de la distanță, este mai greu de întâlnit", spun cei doi.

Proiectul lui Dan și Cosmin, "România sălbatică", va continua mai mult ca sigur. Până acum au existat numeroase tatonări, iar mai multe televiziuni care prezintă filme documentare, toate din afară, s-au arătat interesate. De altfel, filmul a fost supervizat de biologi pentru că cei doi au vrut să fie siguri că toate informațiile prezentate aici sunt în proporție de 100% corecte.

"În afară va fi un proiect mai degrabă pentru televiziune. În cinematografe probabil că e mai complicat. Am și avut aceste parteneriat cu oamenii de acolo care ne-au propus treaba asta. Am încercat ca tot filmul ăsta să fie cât se poate de corect științific. Asta înseamnă lucrul cu foarte multe ONG-uri, am amintit de cele două, mai este și VHF cu care a început acest proiect. Practic partea fotografică a început în colaborare cu ei. Colegii de la ProParc care, la fel, au fost foarte ok în tot ajutorul lor.

Am lucrat cu toate parcurile naționale și naturale din țară, care ne-au ajutat să ne arate în teren lucruri, să ne explice despre specii, despre locuri. Și bineînțeles am colaborat cu foarte mulți biologi silvici, oameni de specialitate, care știau anumite lucruri. La final, tot filmul a fost supervizat de Călin Hodor, un biolog care se pricepe foarte bine la tot ce înseamnă partea de biodiversitate. Am încercat să nu avem informații care să nu fie corecte. Am ținut foarte mult la lucrul asta, pentru că pe lângă partea artistică a filmului ăstuia despre ceea ce înseamnă România am vrut totuși să fie și un proiect educativ, am mizat mult și pe zona asta", mai spune Dan.

Un mesaj optimist

În România, cei doi spun că au "cochetat" cu Pro TV, Antena și Digi, însă nu au ajuns la un acord. Cel puțin deocamdată lucrurile nu par să ducă spre o înțelegere. "Nu prea este ceva care să se dea în prime-time la tv, nu există acest interes pentru televiziunile generaliste să facă asta. Noi nu avem o televiziune nișată pe partea asta, am observat că nu există interes din partea lor să dea așa ceva. Suntem deschiși la orice fel de oportunitate.

Lucrurile astea pentru România sunt destul de importante și avem o țară în care putem să filmăm liniștit mult timp de acum încolo pentru că încă mai avem bogații naturale mai mult decât multe alte țări și atunci povești de spus sunt. Problema este să poți să le spui la nivelul la care ar trebui să fie spuse", a adăugat Cosmin.

Și tot el a rezumat mesajul filmului. "Am vrut să transmitem poate optimismul mai mult față de natură și față de mediul înconjurător. Am vrea că românii să privească mai bine natura, să nu se mai aplece atât de ușor către știrile negative, să vadă și partea plină a paharului, să conștientizeze că avem încă o natură bogată în țară noastră și că merită să lupte pentru ea. De altfel am întâlnit și foarte mulți oameni din mediul ONG-urilor cât și din mediul instituțiilor publice care ne-au ajutat și care pun foarte multă pasiune pentru protecția și protejarea naturii. Și sperăm să motivăm cât mai mulți oameni să se implice.

Dacă ești inundat zi de zi cu știri negative și cu informații că se termină totul, inconștientul tău crede că se întâmplă ceva greșit. Prin film, pe lângă mesajul lui, vrem să transmitem că nu e totul pierdut."