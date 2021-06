Romania are cea mai ridicata rata a deceselor cauzate de accidente rutiere din Uniunea Europeana

Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 2,5% in 2019, comparativ cu 2018, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

In 2019, numarul total al persoanelor din Uniunea Europeana care au murit in accidente rutiere s-a situat la 22.756, din care 44% erau ocupantii vehiculelor, 20% pietoni, 16% motociclisti, 9% biciclisti si 11% alte categorii (inclusiv vehicule utilitare si vehicule grele de marfa, autobuze si autocare, mopede si alter vehicule).

Ads

In ultimii zece ani s-a inregistrat o tendinta descrescatoare a numarului persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere. Comparativ cu 2009, numarul acestora a scazut cu peste 10.000 (minus 31%), de la aproape 33.000 la mai putin de 23.000 in 2019.

Comparativ cu populatia fiecarui stat membru UE, cea mai scazuta rata a deceselor cauzate in 2019 de accidentele rutiere s-a observat in Suedia (22 de decese la un milion de locuitori), Irlanda (29), Malta (32), Olanda si Danemarca (ambele cu 34), Germania si Spania (ambele cu 37), iar cea mai ridicata rata s-a inregistrat in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), Bulgaria (90), Polonia (77) si Croatia (73).

In 2019, au fost in total 51 de decese la un milion de locuitori pe ansamblu UE.