Pentru Maria Dofeldt, o suedeza care traieste de cativa ani in Romania, Cluj-Napoca inseamna acasa. Licentiata in stiinte comportamental, nordica e specialist in dezvoltare organizationala si expert in IT training, leadership si dezvoltarea echipelor.

Maria Dofeldt a ajuns in Romania in urma cu un deceniu si este martora schimbarilor care au avut loc an de an aici, poate mai putin remarcabile pentru cei din interior, dar cat se poate evidente pentru un strain. Suedeza a remarcat si abilitatile romanilor, la fel cum nu s-a sfiit nici sa vorbeasca despre defecte.

Ziare.com: Cand si in ce context ati ajuns in Romania?

Sunt aici inca din 2015 si am ajuns in Romania datorita sotului meu. El a primit si a acceptat o oferta pe o pozitie de management la o companie din Baia Mare. Dar nu am ramas la Baia Mare, ci ne-am mutat la Cluj acum cativa ani.

De ce ati ales Clujul si nu Bucuresti sau orice alt oras? Ce argumente a avut?

In primul rand am ales Cluj-Napoca pentru ca aveam nevoie de o scoala internationala pentru copiii nostri. Si ne-a placut si orasul, e deosebit de frumos. Ne-am stabilit acum aici, iar acum trei ani am cumparat o casa la Cluj-Napoca.

Cartea de vizita trista a Romaniei

Ce stiati despre romani si despre Romania inainte de a veni aici?

Nu pot spune ca stiam foarte multe. In tinerete am auzit despre orfelinatele si despre copiii abandonati din Romania. Din pacate, cam asta aud prima data cei din Occident cand e vorba despre Romania. Ulterior, am cunoscut romani si am descoperit ca sunt oameni deosebiti, cu nimic mai prejos decat cei din alte tari.

Ads

Si ce ati putea spune ca apreciati in primul rand la Romania si la romani?

Imi place foarte mult mai cu seama varietatea pe care o vad aici, in Transilvania si la Cluj. Imi plac oamenii, sunt persoane deosebite. Sunt oameni care vor sa se autoperfectioneze, sa invete cat mai multe, oameni care investesc in dezvoltarea lor personala.

Cea mai placuta surpriza pentru mine a fost aceea cand am realizat ca pot face coachig in Romania si pot chiar sa deschid o scoala de coaching folosind conceptul Coach Companion din Suedia. Avand aceasta oportunitate imi implinesc aici visul de a avea propria mea companie de training. Muncesc alaturi de oameni minunati. Clientii mei si colegii mei sunt incredibil de deschisi si vorbesc engleza chiar mai bine decat suedezii. Tocmai de aceea, am putine oportunitati sa practic limba romana.

Ads

Si ce va displace?

As spune din capul locului ca nu-mi place birocratia pe care am gasit-o aici. Birocratia si infrastructura. Daca birocratie mai intalnesti si in Suedia, ce e aici mi-a intrecut orice imaginatie. Si pacat de infrastructura, e mare pacat ca nu se investeste si nu se fac drumuri.

Experiente neplacute am avut doar cu unii soferi din trafic sau cu vecini nervosi.

Ce preda in Romania

Sunteti printre altele expert in IT training, leadership si dezvoltarea echipelor. Ce cursuri predati aici, in Romania?

Principalul nostru program este programul de certificare in coaching "Become a certified coach" in 2 etape. Programul este acreditat de catre Federatia Internationala de Coaching si cursul nostru "Professional Coach with Diploma" este primul pas. Al doilea pas este programul noastre "Self Mastery" care duce la obtinerea unei certificari internationale oferite de catre Federatia Internationala de Coaching.

Ads

De asemenea, avem si un program original de leadership, oferim programe de coaching de echipa, mindfulness si career coaching. Pentru companii concepem programe personalizate in functie de nevoile fiecarei organizatii.

Participantii la programele noastre ne spun ca invata foarte mult despre ei in aceste programe pentru ca facem foarte multa practica. Ceea de invata despre ei ii ajuta sa construiasca o baza solida si sa ii poata sustine si pe altii in acest proces.

Cui se adreseaza in primul rand cursurile pe care le tineti? Se poate vorbi si de un profil specific al cursantilor?

Coachingul este pentru oricine. Majoritatea participantiloor la programele noastre lucreaza cu oameni intr-un fel sau altul. Ei au nevoie de instrumente care sa ii ajute pe ceilalti si sa comunice mult mai bine. O alta categorie de participanti sunt cei care vor sa devina lideri mai buni, iar altii vor pur si simplu sa se dezvolte personal pentru a deveni mai buni in ceea ce fac.

Ads

In Romania am pregatit deja peste 120 de coachi (CoachCompanion are peste 5.000 de clienti la nivel global) si acum suntem fericiti sa vedem cum multi absolventi de-ai nostri au obtinut certificarea internationala oferita de Federatia Internationala de Coaching.

Ce planuri de viitor aveti?

Planul nostru este sa stam in Romania pana iesim la pensie si apoi sa ne retragem intr-o casa in Spania.