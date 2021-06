Romania, tot mai aproape de inzestrarea cu F-35. Cand ar putea intra in dotarea armatei cele mai avansate avioane de vanatoare

Seful Statului Major al Fortelor Aeriene, Viorel Pana, in cadrul unui interviu acordat saptamana trecuta, a readus in discutie achizitionarea de catre tara noastra de aeronave de generatia a V-a.

Referirile la Romania si avioane de generatia a V-a au fost facute de generalul Viorel Pana in cadrul unui reportaj despre escadrila de F-16 a ROAF, realizat de postul de televiziune Antena 3 in colaborare cu postul CNN, in cadrul emisiunii CNN News Hour, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

Discutand despre Escadrila 53 Vanatoare, Seful Statului Major al Fortelor Aeriene a anuntat ca tara noastra intentioneaza ca incepand din 2030 sa se inzestreze cu aeronave de generatia a V-a. Totodata, el a dat asigurari ca pana atunci "capacitatea de aparare de tranzitie va fi asigurata de F-16" iar in perioada imediat urmatoare va fi luata o decizie cu privire la achizitionarea a inca doua escadrile.

"Romania intentioneaza sa isi realizeze o capacitate de aparare aeriana, incepand cu 2030, cu avioane de generatia a cincea. Pana atunci, aceasta capacitate de aparare de tranzitie va fi asigurata de F-16 avion multirol de generatia a patra. Escadrila a doua si a treia sunt in curs de analiza, foarte probabil se va ajunge la niste decizii in perioada imediat urmatoare", a spus general Viorel Pana, potrivit reportajului citat.

De precizat ca nu e prima oara cand se vorbeste, ca orizont de timp, de aeronave de generatia a V-a pentru tara noastra, in 2030. In 2019, fostul ministru al Apararii de la vremea respectiva, Gabriel Les, spunea ca Romania se gandeste la astfel de aeronave, dar nu se poate face o astfel de achizitie mai devreme de 2028.

Fara sa se specifice, toate privirele se indreapta evident catre F-35.





Romania detine o escadrila de F-16



In 2013 Romania a semnat un contract pentru livrarea a 12 avioane de vanatoare F-16 Fighting Falcon din Portugalia. Primul lot a fost livrat in 2016 si 2017. Ulterior, Romania a semnat un nou contract pentru al doilea lot de aeronave F-16, in numar de cinci, tot din Portugalia.

Astfel, Romania are 17 avioane F-16, escadrila fiind completa. Toate aceste aeronave sunt second hand, dar au fost amplu modernizate de portughezi iar resursa lor de viata e inca mare. Modernizate de OGMA, aeronavele au configuratia M.5.2R.

Avioanele F-16 vor intra in tara intr-o noua etapa de modernizare, cand la Aerostar Bacau acestea vor fi aduse la o configuratie superioara, respectiv M.6.X.

Comandorul Catalin Miclos, comandantul Escadrilei 53 Vanatoare, spune ca doar cei mai buni dintre cei mai buni ajung sa piloteze F-16, procesul de selectie fiind unul elaborat.

"Ajung doar cei mai buni dintre cei mai buni. Procesul de selectie este destul de elaborat, incepand de la experienta de zbor pe care o au anterior, pana la un anumit set de insusiri psihologice in spcial care sa le permita adaptarea si ducerea actiunilor de lupta cu un avion foarte complicat, din punct de vedere tactic", a precizat comandorul, in cadrul editiei News Hour With CNN.