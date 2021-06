Romania a intrat in vizorul Cosiliului European. Recomandarea de ultima ora pentru Guvernul Romaniei

Consiliul European a adoptat vineri o recomandare in cadrul procedurii de deficit excesiv care a fost demarata in cazul Romaniei si, in conformitate cu aceasta recomandare, Romania ar trebui sa puna capat situatiei de deficit excesiv pana in 2024, cel mai tarziu, se arata intr-un comunicat de presa.

Incepand cu 2020, Romania, spre deosebire de alte state membre, face obiectul Procedurii de deficit excesiv (PDE), situatia acesteia fiind reevaluata in primavara anului curent. Procedura a fost initiata in luna aprilie a anului 2020, fiind determinata de incalcarea limitei de deficit bugetar de 3% in 2019, ca urmare a unei politici fiscale expansioniste.

"Consiliul a ajuns la concluzia ca o prelungire a termenului limita actual pentru ca Romania sa isi corecteze deficitul public ar fi importanta pentru a nu compromite revenirea economica dupa pandemia de COVID-19. Noul termen limita pentru corectarea deficitului excesiv permite un efort mai gradual un echilibru intre consolidarea fiscala si revenirea economica", subliniaza Consiliul European.

In recomandare se precizeaza ca, pentru a putea indeplini noul termen limita, Romania ar trebui sa atinga o tinta de deficit guvernamental general de 8% din PIB in 2021, 6,2% din PIB in 2022, 4,4% din PIB in 2023 si 2,9% din PIB in 2024, ceea ce este in linie cu obiectivele guvernului roman.

Consiliul European precizeaza ca a luat in calcul modificarile din situatia fiscala a Romaniei, evolutiile bugetare din 2020 si noua strategie bugetara adoptata si cere reforme, inclusiv in gestionarea finantelor publice. "In acest context, Facilitatea de Revenire si Rezilienta poate oferi Romaniei o oportunitate de a-si imbunatati situatia fiscala in conditiile in care continua sa sustine cresterea economica si crearea de locuri de munca", se arata in comunicatul de presa.

Recomandarea adoptata vineri tine cont de recentele evolutii si fixeaza un nou termen limita pentru corectarea deficitului excesiv al Romaniei in 2024. Romania este asteptata sa prezinte un raport Consiliului European pana la data de 15 octombrie 2021 cu privire la strategia de consolidare pentru atingerea tintelor stabilite in recomandare.