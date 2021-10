Românca din Italia ucisă de soțul ei în urma unei crize de gelozie. Cum i-a fost curmată viața într-o singură clipă

O tânără româncă din Italia a fost ucisă de soțul ei din cauza unei crize de gelozie. Bărbatul era convins că românca îl înșală și a ucis-o într-un moment în care, spune el, și-a pierdut luciditatea.

Incidentul a avut loc în urmă cu trei zile, la Roma, unde Adriana se stabilise și își întemeiase o familie. Românca în vârstă de 30 de ani, contabilă, era căsătorită de patru ani, dar soțul ei era extrem de gelos. De altfel, tocmai gelozia bărbatului avea să distrugă familia și să ducă la moartea ei.

Soțul româncei era nemulțumit de faptul că femeia lucra mult și a ajuns să creadă că are o relație extraconjugală. I-a întărit impresia și faptul că femeia își făcuse mulți prieteni la locul de muncă și că uneori se întorcea acasă cu câte un mic cadou, oferit de patronul firmei. De aici și până la acuzații grele a fost un singur pas, iar cei doi tineri au ajuns să se certe din această cauză. Deși românca i-a dovedit în mai multe rânduri faptul că îi este fidelă, crizele de gelozie ale bărbatului reveneau periodic.

Certuri interminabile

Obsedat de faptul că soția l-ar putea înșela, el a reușit să intre în conturile ei pe rețelele de socializare, însă nici măcar aici nu a găsit nimic compromițător sau care să-i întărească bănuielile. Dar asta nu l-a oprit să-i revină de fiecare dată crizele de gelozie, iar de aici se ajungea mereu la certuri interminabile, după care soțul femeii își cerea inevitabil scuze, rugându-se să-i fie iertată gelozia. Însă acest lucru nu-l oprea să procedeze exact la fel și în alte situații similare, notează presa italiană.

Așa s-a întâmplat și marți, când tânăra a ajuns acasă mai târziu cu două ore. Deși Adriana îl anunțase că una dintre colege își sărbătorește ziua de naștere, bărbatul s-a înfuriat din nou.

„Mereu sărbătoriți câte ceva, e timpul să recunoști că nu ești fidelă”, a acuzat-o el direct. Femeia a negat ca de fiecare dată, iar la un moment dat, enervată de acuzații, i-ar fi spus că e „un nebun gelos”.

Ceasul rău

Într-o clipă de furie a împins-o pe femeie, iar aceasta s-a dezechilibrat și s-a lovit cu capul de o muchie a peretelui și a căzut fără suflare. Speriat, soțul ei a chemat ambulanța, însă medicii nu au putut decât să constate decesul tinerei. O lovitură aparent banală la cap a ucis-o pe loc, iar acum bărbatul violent va trebui să răspundă în fața legii.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, eram atât de gelos, atât de furios. Am vrut însă doar să o împing, în niciun caz să o ucid, nici măcar să o lovesc nu am vrut. Nu am ridicat niciodată mâna asupra ei, dar uite ce s-a întâmplat acum. Ceasul rău a venit, dar sunt vinovat 100%”, a mărturisit el.

În pofida faptului că și-a recunoscut greșeala și a mărturisit totul, soțul româncei a fost dus în arest și va rămâne la închisoare pe toată durata cercetărilor și până la finalizarea procesului.