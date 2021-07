Diana Dragomir (39 de ani) este astrofizician in Statele Unite ale Americii, la Universitatea New Mexico din Albuquerque, colaboreaza cu NASA si conduce mai multe echipe de cercetatori specializati in studiul exoplantelor. De altfel, Diana a descoperit acum cativa ani lucruri extrem de importante despre o exoplaneta.

Diana Dragomir a parasit Romania inca de la o varsta frageda, cand familia sa a decis sa emigreze in Canada. Diana avea pe atunci doar 11 ani, dar a reusit sa se acomodeze la noua realitate din jurul ei.

Ads

Mai tarziu, ea a urmat cursurile Facultatii de Fizica din cadrul Universitatii McGill din Montreal, dupa care a facut un doctorat in astronomie la Universitatea British Columbia din Vancouver, pentru ca ulterior sa treaca granita in SUA, unde a continuat cu studii postdoctorale la Universitatea California Santa Barbara si la Universitatea Chicago.

Succesul tinerei cercetatoare a fost fulminant. Asa a ajuns cercetator la Massachusetts Institute of Technology si a beneficiat de o bursa speciala din partea NASA, iar din 2019 s-a mutat la Universitatea New Mexico din Albuquerque, unde preda astronomia si isi continua cercetarile.

Cele mai importante descoperiri

Specializata in studiul exoplanetelor, Diana a obtinut cel mai important succes al carierei sale atunci cand a descoperit o importanta exoplaneta.

Prin intermediul telesocopului NASA pentru depistarea exoplanetelor (TESS), romanca a descoperit o a treia exoplaneta aflata in afara sistemului nostru solar.

Planeta, numita HD 21749b, orbiteaza in jurul unei stele pitice aflate la o distanta de 53 de ani lumina de Terra, in constelatia Reticulum.

"Stim multe despre atmosferele planetelor incinse, dar pentru ca e foarte greu sa gasesti planete mici ce orbiteaza mai departe de stelele lor si care ar avea astfel temperaturi mai scazute, nu am avut oportunitatea sa invatam foarte multe despre aceste planete mai mici si mai racoroase. Dar am fost foarte norocosi, am prins-o pe aceasta si acum o putem studia in detaliu", a spus ea.

De altfel, HD 21749b e exoplaneta cu cea mai mare orbita observata pana acum in afara sistemului solar, 36 de zile, iar temperatura la suprafata ar fi de 148 de grade Celsius. Ca dimensiune, este de trei ori mai are decat Terra. Insa nu este singura sa descoperire importanta.

"Impreuna cu echipa pe care o conduceam am descoperit ca o exoplaneta asemanatoare Terrei, HD 97658b, isi tranziteaza steaua. Se stia de existenta aceastei planete, insa nu se stiau niciun fel de detalii. Planeta la care ma refer este o planeta gazoasa si are ca dimensiuni de doua ori pe cea a Terrei, dar si o atmossfera mult mai mare", spune romanca.

Ads

Ulterior, in urma unui alt studiu, ea a descoperit ca o alta planeta, GJ 3470b, are un cer albastru si apa in atmosfera.

"A fost pentru prima data cand am observat si studiat o exoplaneta cu un telescop relativ mic, de un metru, iar rezultatul nostru marcheaza o etapa importanta spre astfel de studii pentru exoplanete din ce in ce mai mici", a mai afirmat astrofizicianul.



In general, cei mai multi astrofizicieni si experti ai NASA sunt ferm convinsi ca exista viata si in afara Terrei in indepartatul spatiu. Logic, tinand cont ca exista mai mult de 170 de miliarde de galaxii in Universul observabil, adica cel pe care il cunoastem in prezent. Conform astronomilor, numai Calea Lactee contine pana la 400 de miliarde de stele, dar exista si galaxii spirale cu mai mult de un trilion de stele si galaxii eliptice gigant cu 100 de trilioane de stele.

E convinsa ca exista viata si pe alte planete

Intrebata daca crede in exista vietii in spatiul extraterestru, romanca a dat un raspuns deloc suprinzator.

Ads

"Personal cred ca exista viata si in afara Pamantului, nu avem cum sa fim singurii intr-un univers atat de mare, aproape infinit. Mintea umana nici nu poate sa conceapa cat de urias este acest spatiu si cat de multe planete exista. Da, cred ca exista viata si ca probabil vom descoperi asta in urmatorii 15-20 de ani", a incheiat romanca.