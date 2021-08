Un român revenit în țară povestește îngrozit experiența pe care a trăit-o pe drumurile din România, într-o postare pe Facebook.

"Pe dată de 31 iulie am intrat în România pe la Vama Petea. Am părăsit autostrada cam la 50 km de frontiera României. De la Vama Petea, cu o oprire de 4 zile în Maramureș, am venit la Constanța.

Din Maramureș până la Constanța m-am încumetat să vin prin Mestecanis-Suceava și apoi pe celebrul E85 până la Râmnicul Sărat. Am rămas șocat. Am ajuns în punctul în care tot ce mi-am dorit a fost să ajung întreg la Constanța.

De la intrarea în România până la Constanța am făcut mai bine de 1000 km pe drumuri naționale, fără autostrada. Este cumplit. Nimeni nu respectă nimic, nu există poliție, pe multe porțiuni de drum nu există asfalt, indicatoare s.a.m.d.

Totul este un fel de Vest Sălbatic, în care fiecare face ce vrea, nimeni nu este tras la răspundere, scapă cine poate.

Să ai "tupeul" să respecți restricții de viteză, viteză în localitate...la un moment dat, pe E85, am renunțat. Am renunțat pentru că eram convins că, ori cineva mă va bloca și mă va lua la bătaie, ori un TIR sau un alt vehicul efectiv dă peste mine.

De la Suceava până la Râmnicu Sărat, pe E85, nu am văzut picior de polițist, fiecare merge cum îl taie capul, nu există Cod Rutier, nu "există" viteză legală, nu "există" linie continuă, nu "există" sens de mers.

În Maramureș, în Ardeal șoferii sunt un pic mai "omenoși", foarte rar te agresează în trafic, când poate fiecare taie linia continuă pt că tu mergi cu 50km/h în localitate sau unde este limitare dar te lasă în pace.

Pe E85, să mergi legal înseamnă că o cauți cu lumânarea. Nu există nici o autoritate, nici picior de polițist, nu există lege.

Îmi programasem că la iarnă să vizitez Bucovina, am renunțat. Nu mai am "curajul" să merg pe drumuri naționale mai mult de 150 de km."

Concluzia românului

"Autoritățile, statul aprobă tacit tot ce se întâmplă pe șosele din România, aprobă tacit toți morții din accidente, pentru că nu vezi picior de polițist, de autoritate pe șoselele din România.

Păcat. Avem o țară așa frumoasă dar trebuie să-ți riști viață pe șosele ca să o vezi.

Eu nu sunt dispus la așa ceva", concluzionează acesta.

România are cea mai mare rată a deceselor rutiere din Europa. Așa a spus ministrul de Interne, Lucian Bode, într-o conferință de presă susținută luni, 26 iulie 2020, la Cernavodă.

Ministrul a spus că doar în perioada 23-25 iulie, Ministerul Afacerilor Interne a acționat în medie, zilnic, cu 24.104 efective. ”În această perioadă s-au înregistrat 35 de accidente rutiere cu 24 de persoane rănite grav şi 28 de persoane care, din păcate, au decedat. S-a acţionat în medie, zilnic, cu 853 radare, fiind reținute 1.973 de permise de conducere și retrase 677 certificate de înmatriculare”.