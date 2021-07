Un roman din Italia o omorat cainele unui vecin care ii muscase fetita apoi a postat imagini cu animalul mort VIDEO

Autoritatile italiene au fost sesizate dupa ce un cetatean roman a postat pe Facebook o infegistrare adresata unui alt compatriot in care ii spune ca i-a omorat cainele care i-a muscat fetita. Animalul mort este filmat in timp ce este tras cu lanturile de masina. Presa din peninsula vorbeste de o adevarata "atrocitate" comisa in acest caz.

"O atrocitate fara precedent, o rautate fara margini comisa de un roman care locuieste in Maraza del Vallo, care a postat apoi videoclipul pe facebook", scrie presa locala, care anunta ca autoritatile au fost sesizate imediat in acest caz.

Ads

Voluntarii asociatiei pentru drepturile animalelor "Pelosi nel cuore" au dat vestea si au publicat videoclipul: "Un roman inarmat, a masacrat acest caine in direct pe facebook. Maine dimineata ne vom prezenta politiei. Am primit acest raport, este de la sine inteles ca sunt socat", arata sursa citata.

Pe inregistrare se aude cum barbatul il injura pe un conational, stapanul cainelui, spunandu-i ca i-a promis ca ii va omora animalul dupa ce cainele i-a muscat fetita.



Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!