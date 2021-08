Un bucureștean care a ieșit la cumpărături, în apropierea casei, povestește că a fost martorul unei agresiuni: un bărbat a lovit-o pe iubita lui în fața magazinului.

Bucureșteanul nu a rămas indiferent și spre deosebire de cei prezenți, a sărit în apărarea femeii. A fost nevoie de intervenția poliției.

Ads

Unul dintre membrii echipajului venit la fața locului a vrut să-l amendeze pe cel care a sărit în ajutorul femeii, după cum povestește tânărul într-o postare pe Facebook:

"Ies să-mi cumpăr țigări și iaurt, în față la Hiper un hipster cu barbă și tricou galben a plesnit-o destul de tare pe iubita lui, că nu știu ce zisese ea la casa de marcat.

L-am întrebat de ce dă în femei și m-a înjurat, babele au început să fugă și bărbații să întoarcă fața. O ținea strâns de mână și era foarte agresiv, l-am întrebat încă o dată de ce dă în femei și a sărit la mine.

I-am dat un capac și l-am prins de mână, i-am șoptit suav: dacă nu ești cuminte, te zmintesc.

Am chemat poliția, a mai venit un tânăr și m-a ajutat să-l țin, a venit Poliția și hipsterul a strigat că l-am bătut.

Un polițist a vrut să-mi dea amendă, altul nu.

Păcat, ar fi fost cei mai bine cheltuiți bani de anul ăsta. Am plecat acasă și am băut un iaurt rece. Am un tricou galben, dar nu-l mai port...", își încheie tânărul postarea.





Gestul tânărului care a sărit să ajute este aplaudat

În comentarii, oamenii îl felicită pentru reacție:



"Ai făcut ce trebuia să facă oricine era prezent la scenă, dar vezi cât de lași sunt cea mai mare parte a poporului român! Bravo mă mândresc că sunt prietena ta."

"Dacă ar fi toți că ține, ar fi altfel țara asta. Ai făcut un lucru astăzi pe care foaarte puțini au curajul să îl facă."

"Bravo! Un bețiv a bătut un băiețel de 9 ani în parc, că se dădea în leagăn în picioare. Parcul plin de adulți, femei și bărbați. Nimeni nu s-a ridicat. M-am dus spunând-i să-i explice și să se oprească imediat din a-l bate. Evident că a continuat. Și tot eu (care eram cu copil mic în brațe) am sunat poliția. Restul.. spectacol."

"Am făcut și eu, de câteva ori, treburi de genul. În fi-e-ca-re ocazie, duduia respectivului a sărit că dau în cotoiul proprietate personală. De fiecare dată."

"Felicitări pentru faptul că nu te-ai făcut că nu vezi și ai acționat. Mi-aș dori să fie din ce în ce mai mulți oameni care să facă ceea ce ai făcut tu."