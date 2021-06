Roman arestat in Franta in cazul unei crime socante din urma cu 28 de ani. Ce alibi avea barbatul

Ancheta politistilor a fost repornita de la zero in 2018 FOTO Twitter / Eric VAILLANT procureur de Grenoble

Misterul unei duble crime petrecuta in 1993 in Franta a fost elucidat, dupa 28 de ani, gratie noilor tehnici de analiza genetica. Autoritatile au arestat un roman in varsta de 72 de ani pe care il acuza ca si-ar fi omorat fiica si sotia.

Michele Marinescu, in varsta de 43 de ani, si fiica sa Christine, in varsta de 13 ani, au fost descoperite moarte pe 7 ianuarie 1993 in casa lor din Sassenage. Cele doua zaceau fara suflare, cu gaturile taiate, anchetatorii concluzionand ca fetita fusese si violata dupa ce au descoperit sperma pe pantalonul copilei, arata ledauphine.com

In cei 28 de ani, acest caz a fost preluat succesiv de cinci anchetatori, s-au facut 34 de expertize si au fost audiati zeci de martori, insa fara vreun rezultat.

In 2018, politistii francezi au decis sa reia dosarul de la zero si s-au interesat de data aceasta de tatal fetitei, totodata sotul celeilalte victime, Marian Marinescu. De profesie inginer si fost director, barbatul care la acea data avea 44 de ani, afirmase la momentul primelor investigatii ca el si cu fiul sau erau in Romania, tara natala, pentru a petrece sarbatorile de iarna.

Alibiul a fost spulberat

Zeci de ani mai tarziu insa, dupa noi verificari, politistii au constatat ca aparent, barbatul ar fi avut timp sa faca dus-intors drumul dintre domiciliul sau din Franta si Romania.

Totodata, noile tehnologii de analiza a ADN-ului au scos la iveala la inceputul lui 2021 ca proba de sperma de pe pantalonii fetitei contine ADN-ul lui Marian Marinescu.

Ridicat saptamana aceasta de catre anchetatori, barbatul sustine ca "nu-si aminteste" sa fi comis cele doua crime.

Sora victimei: In toti acesti ani ne-am vizitat fara sa am vreo banuiala

Sora femeii ucise s-a declarat socata la auzul vestii. Aceasta a explicat ca in toti acesti ani, ea si sotul ei si-au vizitat, fara sa aiba nici cea mai mica banuiala, cumnatul si nepotul. Acum cei doi soti se vor constitui parte civila in proces.

In ceea ce-l priveste pe fiul lui Marian Marinescu, astazi in varsta de 35 de ani, si el este zdruncinat de noile evolutii ale cazului. Nici el, nici avocatul sau nu au dorit sa apara in fata presei.