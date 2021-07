Rezultate Loto 6 din 49 si Joker. Numerele extrase joi, 8 iulie

Joi, 8 iulie 2021, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 4 iulie, Loteria Romana a acordat peste 29.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,73 milioane lei.

Numerele extrase joi, 8 iulie 2021

Loto 6/49: 33, 5, 10, 7, 14, 26

Loto 5/40: 27, 10, 19, 40, 26, 20

Joker: 24, 3, 29, 43, 15 + 6

Noroc: 8 0 2 5 8 5 0

Super Noroc: 1 6 7 1 2 9

Noroc Plus: 6 0 7 2 0 5



La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 877.000 de lei (peste 178.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,85 milioane de lei (peste 376.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 93.500 de lei (aproximativ 19.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 108.000 de lei (peste 22.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 83.000 de lei (aproximativ 17.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeaai categorie, este in joc un report in valoare de peste 142.000 de lei (peste 28.000 de euro).