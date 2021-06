Ministrul Transporturilor il revoca din functie pe seful Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, retinut de procurorii DNA

Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, va fi revocat din functie, dupa retinerea de catre DNA. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca la institutie era un control in derulare, dupa ce Daniel Manole a dispus, in luna martie, retragerea unei nave plecate in misiune de salvare a unor marinari din Ucraina, intrucat conditiile meteo erau dificile.

Ministerul precizeaza ca acesta era in functie din 2020, iar navele la care fac referire procurorii au fost cumparate in anii trecuti.

