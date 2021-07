O altfel de revista a presei. Esential in 7 iulie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.



Note gresite, declaratii ciudate, discurs halucinant si diferente mari. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:

ROMANIA NOASTRA

➤ Bulgaria va trece la euro in 2024.

➤ Diferente mari in privinta vaccinarii in tarile UE: Procentul cel mai mare este in Belgia / Cel mai mic, in Bulgaria si Romania

➤ Erori la maratoanele de vaccinare. O tanara apare in sistem ca vaccinata anti Covid cu prima doza, desi nu a fost imunizata

➤ Peste 18.000 de note gresite la Evaluarea Nationala, elevi si parinti revoltati de modul de corectare

➤ Doua licee din Gorj vor fi desfiintate pentru ca de ani de zile niciun elev nu a mai luat Bacalaureatul, in frunte cu primarul

➤ Proiectul "Romania Educata": trei mari "noutati" si controversele lor

➤ Medicii pediatri trag un semnal de alarma: "Este pandemie de obezitate" in Romania

➤ Operatii amanate la Iasi din cauza crizei de sange. "Sunt situatii in care echipele din Chirurgie, ATI nu pot face nimic"

➤ Peste 70.000 de femei au fost amanate la screeningul cancerului la san. Cum a afectat pandemia managementul cancerului



➤ De ce 8 din 10 femei nu se simt noaptea in siguranta pe strada in Romania

➤ Povestile de groaza ale Romaniei. O cocheta baza sportiva, distrusa si devastata inainte de inaugurare: "90% sunt tinerii din comuna"

➤ Cand vor avea Cluj-Napoca, Oradea si Timisoara drumuri de legatura la Autostrada. Clujul asteapta o bretea la Autostrada Transilvania inca din 2009

➤ Experiment pe Centura Capitalei. Cat timp pierde zilnic un sofer ca sa ajunga la serviciu

➤ Experiment: Cum convietuiesc pietonii si soferii in Capitala

➤ Sindicatul Europol: Christian Ciocan, directorul Unitatii de Politici Publice din MAI, a fost amendat cu aproape sase mii de lei pentru 7 contraventii, inclusiv pentru circulatie cu masina pe o strada cu "Acces interzis", ITP expirat si lipsa RCA.

➤ Romanii din diaspora se simt umiliti de serviciile consulatelor si ambasadelor: "Inadmisibil"

➤ Situatie alarmanta pe litoral. Echipamentele de semnalizare si chiar salvamarii au ajuns tinta hotilor





MAI PUTINI BANI

dintre capitalele din Europa Centrala si de Est. Doar la Viena si Praga costa mai mult

➤ Parcarea la Mamaia costa cat la Monte Carlo. O zi de parcare va scoate din buzunar cat o noapte de cazare

➤ Profesorii cu titlul de doctor, loviti la buzunare de un ordin al ministrului Educatiei. "Este atac la proprietatea intelectuala"

➤ Director din Ministerul Transporturilor, retinut de DNA. El ar fi primit mita aproape 100.000 de euro de la un om de afaceri

➤ Cum se primeste, de la stat, 1 milion de lei pentru contra-performanta. Decizia halucinanta a Primariei Botosani





MAI MULTA POLITICA

➤ Octavian Berceanu: "Au aparut niste pirati ai deseurilor.

➤ Rosia Montana | Coalitia amana decizia privind plasarea sitului sub protectia UNESCO

USR PLUS anunta ca se opune retragerii dosarului Rosia Montana de la UNESCO

Kelemen Hunor, despre Rosia Montana: "In acest moment este aproape imposibil sa retragi dosarul"

➤ Mugur Isarescu, despre activitatea Vioricai Dancila la BNR: "Lucreaza de la birou si este foarte disciplinata"

➤ Presa maghiara jubileaza dupa declaratia lui Ludovic Orban despre valorile traditionale: Campanie conservatoare in partidul roman de guvernamant / Ce cred analistii de la Budapesta

➤ Ludovic Orban despre lupta sa cu PSD: "Viata mea publica a inceput in 28 ianuarie 1990, in marea manifestatie organizata de PNL si PNT impotriva FSN"

➤ Cinci declaratii ciudate ale premierului Citu. Si o enigma

➤ Sedinta cu miza a Coalitiei, Citu a lipsit. Ce ar fi facut premierul in timp ce se discuta despre desfiintarea SIIJ si ordonanta privind ursii

Probleme de memorie. Citu se spala pe maini de toate reformele tergiversate

➤ Care sunt prevederile controversate din ordonanta lui Tanczos Barna privind impuscarea ursilor - problema, explicatiile Ministerului Mediului si comentariile unui ONG specializat in prevenirea abuzurilor

Ministerul Mediului, acuzat ca a ratat transpunerea directivei privind eliminarea plasticului

➤ Discurs halucinant al liberalului Horia Grigorescu, fost sef al Postei, despre politizarea companiei de stat: "Cand am patruns in companie, era profund rosie. Va spun cu mandrie ca azi vorbim de o companie care gandeste, vibreaza si respira liberal"

➤ PSD cere 'anchetarea autodenunturilor PNL' privind politizarea companiilor de stat: Presedintele Iohannis si premierul Citu sunt responsabili de "politizarea desantata"

➤ Purtatorul de cuvant al Primariei Sectorului 1 publica un filmulet din 2009 in care Sebastian Burduja, seful PNL Sector 1, apare alaturi de Sebastian Ghita si Dan Voiculescu: "Priviti ce facea tanarul Burduja inainte sa-i puna pe consilierii PNL sa-mi faca plangere administrativa"

➤ Linia tramvaiului 32, distrusa de gazonul plantat intre sine de Daniel Florea cu girul Gabrielei Firea. STB analizeaza refacerea totala a terasamentului

➤ Kelemen Hunor, amenintare dura la adresa lui Ciolos dupa scandalul Ungaria - PNRR: "Nici o factura nu ramane neplatita in politica"

➤ Liderii coalitiei nu s-au inteles pe desfiintarea Sectiei Speciale. Stelian Ion spune ca e dezamagit de UDMR. Kelemen Hunor: "Asta e"

Stelian Ion: "Mi se pare total inacceptabil ca UDMR nu respecta programul de guvernare. Este inacceptabil sa punem un amendament care prezinta riscuri de a reface SIIJ sub o alta forma"

➤ Kelemen Hunor: "Procedura de revocare a Avocatului Poporului s-a inchis si nu va fi reluata"