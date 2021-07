O altfel de revista a presei. Esential in 1 iulie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.



ROMANIA NOASTRA

➤ Bacalaureat 2021 | Un sfert dintre elevii cu 12 clase nu s-au inscris la bac. Care sunt solutiile contra analfabetismului functional

➤ Ancheta la Botosani in cazul unei profesoare care ar fi lovit mai multi elevi intr-o excursie. Profesoara: "Incident scapat de sub control din cauza neputintei de a ii stapani"

➤ INSP avertizeaza ca in municipiul Pitesti si in comunele invecinate exista "transmitere comunitara sustinuta" a tulpinii Delta a coronavirusului. Numarul total de infectari cu aceasta varianta a crescut cu 13 in ultima saptamana si a ajuns la 57.

➤ Romania a suspendat receptionarea vaccinurilor anti-COVID, cu exceptia dozelor de la JohnsonJohnson / Multe state au transmis Bucurestiului cereri de a ne cumpara vaccinurile din stocuri, anunta Andrei Baciu

➤ Panica indusa de MAE despre testarea obligatorie in Grecia | Au tradus gresit

➤ Comuna Selaru, din Dambovita, locul unde soselele nou construite au provocat inundatii in casele oamenilor

➤ Legea anti-plastic care ar fi trebuit sa fie in vigoare peste doua zile nu e gata. Tanczos Barna: Ministerul Economiei nu stie sa calculeze impactul / Produsele care sunt interzise in UE de la 3 iulie

➤ Braila: Cadavre de caini, gasite de turisti in statiunea Lacul Sarat

➤ Secretele penale din Padurea Vedea: un colt de natura confiscat de caracatita politica a Teleormanului

➤ Combinatul COS Targoviste a intrat in faliment dupa decizia Tribunalului Targoviste. Joburile a peste 900 de angajati, in pericol

➤ Seful Politiei de Frontiera Mehedinti a fost retinut de DIICOT, acuzat ca a protejat o grupare de traficanti de tigari



MAI PUTINI BANI

➤ Tara in service | Rosia Montana (ne) protejata de UNESCO. Mizele de miliarde de dolari pe care statul roman nu vrea sa le inteleaga

➤ Ministrul Sportului ia in calcul reducerea finantarii pentru Federatia Romana de Tenis, de anul viitor, deoarece toate jucatoarele romance de tenis calificate la Olimpiada s-au retras din competitie.

➤ Romania va face cu peste 100 de milioane de euro o noua platforma pe care e cardul de sanatate, aruncand ce a construit cu peste 200 de milioane

➤ Majorare controversata de lefuri la Primaria Pitesti. "Avem o toaleta de 400 de mii de euro, de ce n-am avea si niste salarii foarte mari?"

➤ Cel mai bine platit bugetar iesean din administratie a fost in 2020 Stefan Andrei Cazacu, 18.000 lei/luna din 7 sinecuri in 2020, mai mult decat salariul lui Iohannis

➤ Inregistrari in biroul lui Drula | Doi directori de incredere si 4 luni pentru o afacere de 85 milioane de lei



MAI MULTA POLITICA

➤ Cum incercau sa intervina doi liberali cu influenta pe langa ministrul Drula ca sa le tina oamenii in functii: "Domnule ministru, fac ce vrei tu!"/ Afaceristii retinuti de DNA: "Drula nu e om, e caine (...) Omul e nebun! Nu se intelege cu nimeni"

Drula, despre incercarile liberalilor de a interveni pe langa el: "Am precizat intotdeauna reprezentantilor partidelor politice ca numirile in mandatul meu se fac exclusiv conform legii"

➤ Fostul general SIE Dumitru Ciobanu apare in stenogramele DNA legate de traficul de influenta pentru contracte de la Ministerul Transporturilor

➤ Indemnul Ralucai Turcan pentru romanii cu salarii mici: "Sa ne concentram si pe part-time-uri"

➤ Citu, in campanie interna: "Aceste alegeri nu sunt despre persoana mea, ci despre rolul pe care-l va juca PNL pe scena politica in viitor. Sunt cel mai potrivit om care poate lupta cu PSD, sunt o amenintare pentru PSD"

➤ Citu, mesaj inaintea alegerilor din filialele PNL de sectoare: "Cu mine presedinte al partidului, vom sustine doar membri PNL la primariile de sector"

➤ Un deputat PNL il considera vinovat pe ministrul Economiei (USR) de falimentul COS Targoviste: Viziunea domnului ministru Nasui ca va vinde acest activ unei firme private, ca el nu vrea sa vina sa nationalizeze, este una proasta

➤ Transpunerea Directivei single-use plastic intarzie. Tanczos Barna da vina pe USR: "Ministerul Economiei nu stie sa calculeze impactul"

➤ Legea privind educatia sexuala in scoli, amanata din cauza vacantei parlamentare

➤ Senatorul AUR de Vaslui arestat in trecut intr-un dosar de trafic de droguri a votat in Parlament impotriva combaterii traficului si consumului de droguri

➤ Mircea Draghici, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare pentru ca si-a cumparat casa din subventiile primite de partid



NICIO JUSTITIE

➤ E oficial: Fosta sefa DIICOT Giorgiana Hosu s-a pensionat la 48 de ani. Decretul a fost semnat de Iohannis

➤ Cum ajung unii acuzati de act sexual cu minore sa scape de pedepse: casatorie cu victimele. Uneori, judecatorii le aproba

➤ Judecatorii au ridicat sechestrul de pe averile lui Radu Mazare si Nicusor Constantinescu: "Cererea este neintemeiata"