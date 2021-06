O altfel de revista a presei. Esential in 30 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.

ROMANIA NOASTRA

➤ Efectele iesirii Romaniei din blocul comunitar s-ar simti la absolut fiecare nivel economic, dar cu toate acestea, unul din trei romani crede ca nu va fi afectat (sondaj INSCOP)

➤ Un barbat de 87 de ani s-a sinucis intr-un spital din Romania. Ce protocoale exista in spitale si cum sunt facute evaluarile pacientilor

➤ Hunedoara isi inchide mai mult de jumatate dintre centrele de vaccinare anti-Covid

➤ Noua declaratie controversata facuta de Arhiepiscopul Teodosie, despre educatia sexuala: "Nu poti sa-i dai copilului cutitul sa se joace, ca se va rani"

➤ Masina de politie parcata pe iarba, in Bucuresti. Primarul Sectorului 3 cere explicatii, Politia raspunde: "Echipajul era la un flagrant"

➤ Parchetul si Politia nu pot accesa conturile bancare ale suspectilor. Proiectul care le-ar usura munca, blocat la MAI

➤ Perchezitii la grupari de contrabanda protejate de agenti de politie, care primeau periodic sume de bani de la liderii acestora.

➤ Agricultorii arunca castravetii pe camp, din cauza pretului cu care ar trebui sa-i vanda

➤ Cum se dau 500 milioane Euro in Romania: Adresa oficiala de e-mail la care Ministerul Economiei primea anumite date din partea aplicantilor la Schema HoReCa s-a blocat sub avalansa de mesaje, oamenii fiind pusi acum sa dicteze informatiile la telefon



MAI PUTINI BANI

➤ Romania nu a atras nici jumatate din cele 22,6 miliarde de euro care i-au fost alocate de UE, in exercitiul financiar 2014 - 2020

➤ Patru companii municipale vor fi dizolvate. Datoriile si pierderile la doua dintre acestea se ridica la aproape 11 milioane de lei

➤ DNA l-a retinut pentru o mita de doua milioane de lei pe directorul Agentiei de Salvare a Vietii pe Mare. Ce tranzactie a facut pentru banii incasati

➤ Procurorii DNA au descins la Ministerul Transporturilor: Un director si mai multi angajati, arestati la domiciliu pentru achizitionarea la suprapret a 4 nave, prin firme de apartament si tranzactii fictive / Directorul ar fi primit 3% din suma

➤ Ministerul Economiei a desfiintat 40 de posturi create in trecut cu dedicatie. Salariile erau intre 3.000 si 10.000 de euro

➤ Exclusiv | Partidul lui Ponta a cumparat Tesla X de 133.000 de euro din bani publici. Creditorii vor executare silita



MAI MULTA POLITICA

➤ Florin Citu despre declaratia sa privind "transarea alegerilor din PNL": Eu am vorbit acolo cu PSD-ul / Ce l-a "deranjat si intristat" in schimb la Ludovic Orban in Parlament

➤ Comportamentul senatoarei Sosoaca ar putea schimba regulile in Parlament / Orban: "Regulamentul ar putea fi modificat ca sa nu mai permitem comportamente care contravin bunului simt. Astept sesizari din partea celor care au fost agresati"

➤ Senatorul AUR, Andrei Busuioc, cultiva, in urma cu 5 ani, marijuana in curtea casei sale de la tara

➤ AUR face show politic la Chisinau: a instalat corturi in semn de protest in fata SIS, serviciul special de informatii al Republicii Moldova

➤ Lupta pentru sefia USR-Plus Bucuresti: Vlad Voiculescu a strans 62% din voturi, iar Octavian Berceanu 37%

➤ Primarul Sucevei: Procesiunea cu moastele Sfantului Ioan cel Nou a contribuit la scaderea cazurilor de COVID-19 in oras

➤ Un primar din Gorj le-a dat copiilor din comuna tricouri cu cateva numere mai mari. A recunoscut ca le cumparase pentru adulti



NICIO JUSTITIE

➤ Mana lunga a Inspectiei Judiciare | Un judecator roman este anchetat pentru o poza in care taie gardul viu din curte

➤ Decizii controversate ale Sectiei pentru judecatori a CSM: A solicitat revocarea din DNA a procurorului din dosarul Colectiv care s-a opus reducerii pedepsei pentru Piedone si a aparat independenta judecatoarei care a avut o iesire nervoasa la adresa victimelor

➤ Trei asociatii de magistrati anti-DNA din Romania o acuza pe Maia Sandu ca ar vrea sa-si subordoneze justitia. Interventia, in plina campanie electorala in Moldova