O altfel de revista a presei. Esential in 29 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.

ROMANIA NOASTRA

➤ Eurostat: Romania, campioana in UE la decese rutiere

➤ Un miliard de euro mita, in sase ani, in Romania. Unele persoane dispun de sume mai mari decat bugetul DNA

➤ Un tanar din Craiova prins in Piata Romana cu o sacosa cu 320.000 de euro. Un sofer a aruncat un pachet cu bani in masina sa

288 de decese COVID din urma, anuntate azi de oficiali: cea mai mare rectificare a bilantului facuta intr-o singura zi

➤ Studiu Digital Nation: Jumatate dintre elevii din Romania fac meditatii pentru bacalaureat

➤ Experti in educatie, despre rezultatele de la Evaluarea Nationala: "E trezirea la realitate. 58% dintre elevii din rural au pana in media 6"

➤ Elevii unei scoli din judetul Cluj, premiati cu o carte din Ungaria care pune la zid Tratatul de la Trianon

➤ Conditii inumane la un centru de ingrijire si asistenta din Teleorman. Bolnavi cu dizabilitati tinuti legati de pat, mancare expirata, igiena inexistenta

➤ Lungul sir de taceri care a dus la drama unei fetite de 12 ani maltratata de cei la care era in plasament

➤ Incident in Bucuresti: Un sofer nervos a amenintat cu un ciocan un alt participant la trafic

➤ Demersuri pentru ca rafinaria "Steaua Romana" din Campina, scoasa la vanzare pe OLX, sa intre in patrimoniul national



MAI PUTINI BANI

➤ Copii sarmani, fara bani de acasa, cu ochii in lacrimi dupa ce au fost dusi in excursie in Muntii Apuseni

➤ Cum se impart putinii bani ai Cercetarii. "Directorii generali din institute stabilesc salariile ca niste patroni"

➤ Angajatii unei primarii din Mures, prinsi ca au incasat cate doua salarii lunar, mai multe luni la rand

➤ Exproprieri de aproape un milion de euro pentru viitoarea statie de metrou din Berceni, la sase luni dupa ce primarul Sectorului 4 a anuntat inceperea lucrarilor

➤ Clip-manifest fata de Guvern, la gala Gopo 2021. Producatorii de film acuza ca au muncit, dar nu si-au primit zeci de milioane de lei

➤ Primaria Capitalei a ramas fara bani. Dan: "Municipalitatea este intr-o situatie financiara dificila"



MAI MULTA POLITICA

➤ Noua declaratie de avere a presedintelui Iohannis: Mai putini bani din chirii, mai multi din vanzarea cartilor sale

➤ Coincidenta? Politicieni si posturi TV cer, la unison, iesirea Romaniei din UE

➤ Ciolacu, replica pentru Orban care a anuntat ca a castigat alegerile: " 17 e mai mare decat 15. Sa termine dracu' cu porcariile lui"

➤ Derapaj in Parlament. Sorin Grindeanu: "Orban chiar are dreptate cand spune ca e trecutul, prezentul si viitorul PNL, dar poate doar in privinta bautei ca strategie de guvernare" / Orban: "Nu accept sa fiu criticat de un tulburel otetit"

➤ Amenintarile unui deputat PSD catre politistul care supraveghea alegerile: "Tu esti smecher, o sa vezi ce-o sa patesti"

➤ Romascanu, ironii la adresa USR PLUS si a liberalilor, la citirea motunii de cenzura: "Va multumesc ca multi ati decis sa intrerupeti concediul de maternitate ca sa fiti alaturi de noi"

➤ Deputat ex-AUR: "Neo-marxistii USR-PLUS sunt preocupati de sexualizarea fortata a copiilor nostri"

➤ Scandal la motiune: Diana Sosoaca i-a pus lui Citu pe masa un sac de morga

➤ AUR a continuat circul pe holurile Parlamentului. George Simion a bruiat conferinta premierului Citu si l-a determinat sa plece

➤ Florin Citu, replica la motiunea PSD: "Imi place ca va intereseaza saracia cu ceasuri care costa cat un apartament"

Motiunea de cenzura impotriva guvernului Citu a picat. Primele reactii politice. Barna: "Spectacolul disperarii PSD e induiosator". Orban: "S-a spart balonul de sapun"

Florin Citu: "Vom guverna pana in 2028"

➤ Stelian Ion a cerut plenului CSM revocarea lui Lucian Netejoru de la sefia Inspectiei Judiciare / Cererea se bazeaza pe criticile la adresa Inspectiei din raportul MCV



NICIO JUSTITIE

➤ Revocarea Avocatului Poporului este neconstitutionala, a decis CCR. Renate Weber isi reia mandatul